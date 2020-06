Cuando los hijos que quieren heredar a toda costa ¡pero ya!

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Suena a telenovela pero es real, “papá véndeme tu casa de una vez y te dejo que sigas viviendo en ella”, el padre accede y el mal hijo no se la pagó y hasta lo sacó de ahí, pues el padre confiado le firmó las escrituras.



Hijos y sobrinos que al momento de que bajo promesas de cuidados y dinero, los hacen firmar las escrituras de sus casas a favor de ellos.



Seis de cada diez casos de adultos mayores han sido despojados de sus propiedades por parte de hijos o familiares, esto de acuerdo a cifras que da a conocer la Barra de Abogados del Sur de Tamaulipas.



Explicó que se trata de personas que han sido engañadas, los han obligado a firmar papeles, han falsificado sus firmas o han interpuesto sus huellas dactilares, sin saber de qué se trata la documentación que los hace renunciar a sus terrenos.



"Podríamos decir que de cada 10 casos de adultos mayores, 6 son los que padecen algún tipo de problema, ya sea porque los obligan a firmar documentos para quitarle sus bienes, por desgracia no se hace nada y no se les apoya debidamente para que puedan recuperar sus propiedades, éstos son los que tenemos conocimiento porque han llegado con nosotros", explicó Fausto Villarreal García en una entrevista del 2017.



Los adultos mayores engañados por familia o vivales pueden recurrir a un procedimiento en el que la ley marca la nulidad de escrituras para que de esa manera las personas víctimas puedan recuperar sus bienes inmuebles a través de una denuncia.







En Coahuila también se dan muchos casos parecidos; Martha Ríos, directora de la Instancia Municipal de la Mujer, dijo que el último caso atendido, la hija llegó a los golpes hacia la mamá, para reclamarle que se salga de la vivienda porque desea ocuparla.



Explicó que todo comenzó cuando no se pusieron de acuerdo sobre qué harían con el dinero del Infonavit, porque se ocupó en cubrir gastos y al terminarse, es ahora que la hija no desea seguir pagando renta.



“La afectada acudió con nosotros y la estamos asesorando legalmente, porque aunque su casa ya está a nombre de su yerno, aún puede evitar que la despojen, porque fue abuso de confianza además ella no tiene a dónde irse si pretenden sacarla del hogar”, dijo.



Agregó que ante estos casos deben evitar prestar las escrituras, o en su caso firmar un convenio que los papás estarán viviendo en la casa hasta que mueran, y ya entonces los hijos podrán ocuparla.



Modalidades para despojar a personas de tercera edad:



Les prometen que al traspasar la casa los van a mantener de por vida, o que les van a entregar una suma de dinero y esto nunca sucede



Les dicen que les presten las escrituras de las casa para obtener un crédito Infonavit, les ofrecen la mitad del dinero y que les dejarán vivir en la casa hasta que mueran pero en cuanto se acaba el dinero les exigen desocupar la casa.



Los obligan a firmar papeles



Falsifican sus firmas o les hacen poner sus huellas dactilares, sin saber de qué se trata la documentación que los hace renunciar a sus propiedades.