Cuando no hay hambre, es difícil sobresalir: JC Chávez al junior

Ciudad de México.- En una entrevista con Christian Martinoli y el "Doctor" Luís García, el ex campeón mundial de boxeo, Julio Cesar Chávez, hizo fuertes declaraciones sobre su hijo Julio Cesar Chávez Jr y sus fracasos. También opinó sobre Saul "Canelo" Álvarez, donde reconoció que su éxito lo debe a que es un deportista disciplinado.



Fue por medio de una entrevista virtual de aproximadamente 45 minutos, donde el sonorense entabló una sería y a veces divertida conversación con los comentaristas. Recordemos que debido a la actual contingencia sanitaria por Covid-19, diferentes televisoras han implementado este tipo de dinámicas para seguir los protocolos de salud y así evitar cualquier contagio.



Lo polémico de la entrevista comenzó cuando Martinolli preguntó al boxeador cual era su opinión al respecto sobre el hecho de que su hijo llevara su mismo nombre y además se dedicara al boxeo, esto tratando de dar a entender que el Junior tenía una gran responsabilidad desde el primer momento que puso un pie en el ring.



Chávez, reconoció que su hijo tomó malas decisiones sobre su carrera, sin embargo, dejó claro que confiaba en sus habilidades para ser un buen boxeador.







'Mi hijo tiene facultades para el box, aunque no lo quieras ver. Cuando no hay hambre es difícil sobresalir en cualquier deporte. Julio iba muy bien, pero empezó a ganar mucho dinero y fue muy complicado para él las comparaciones conmigo. Iba muy bien, fue campeón del mundo, lo que pasa es que se desvió' dijo.



Incluso durante la transmisión, se tomó el tiempo para bromear con el comentarista de origen argentino, pidiéndole que subiera al ring contra su hijo para que se diera cuenta que sí tiene las cualidades necesarias.



"Canelo es muy buen peleador"



Por otra parte, también se dio el tiempo de hablar del eterno rival de Chávez Junior, es decir, Saúl "Canelo" Álvarez, que a sorpresa de muchos, se refirió a él como un peleador muy disciplinado a pesar de que no se encuentra en el gusto de muchos.



'Canelo es muy buen peleador, no es el peleador que todos quisiéramos que fuera, pero es un gran peleador, que se ha ganado a pulso lo que tiene. Es un peleador muy disciplinado, que esa es la base', confesó.



Por último, Chávez también se divirtió un poco explicando que el box de hoy en día "esta a toda ma...", ya que los peleadoras ganan fuertes sumas de dinero a comparación de lo que era en su época. Confesó que quisiera tener 30 años menos para poder subir al ring nuevamente.







