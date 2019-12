¿Cuándo se paga el aguinaldo?

Ciudad de México.- El aguinaldo, según la Ley Federal del Trabajo, se debe entregar antes del 20 de diciembre, es equivalente al menos a 15 días de salario, y a pesar de que en estas fechas hay muchos gastos, se recomienda “evitar derroches”.



El director de Educación Financiera, Juan Luis Ordaz, resaltó que con esta prestación se pagan muchos de los gastos de la Nochebuena como la cena y los regalos, o incluso paseos, pero lo importante es “no comprometer la economía familiar y, de ser posible, obtener beneficios a largo plazo”.



Por ello Ordaz, en un comunicado, hizo algunas recomendaciones para sacar el mayor provecho a esta prestación a través de una planeación y administración responsable.



En primer lugar, aseguró que no se debe comprometer el aguinaldo antes de tenerlo, pues “hay personas que al saber que recibirán su aguinaldo empiezan a gastar en fechas previas, muchas veces en cosas innecesarias”.



En segundo lugar, sugirió hacer un presupuesto donde se tenga una lista de los principales gastos, con el fin de optimizar el dinero y dar prioridad a los más importantes, y planear las finanzas para evitar que el dinero sea destinado a gastos innecesarios o compras por impulso.



Asimismo, recomendó apartar algo de dinero para enero, con el fin de no empezar el año con un desbalance financiero, y así poder enfrentar la famosa “cuesta de enero”.



Otro consejo del director de Educación Financiera es usar el aguinaldo para aprovechar los descuentos en el pago de servicios públicos, que generalmente son ofrecidos a principios de año.



También recomendó usar las tarjetas de crédito de forma responsable, y si se paga con ellas se debe llevar un control de los gastos y el límite de crédito para cuidar la capacidad de endeudamiento.



"No se debe abusar de los meses sin intereses, ya que la tarjeta de crédito no es una extensión del ingreso”, agregó.



Finalmente, consideró que para utilizar mejor esta prestación se deben pagar deudas, invertir en algún instrumento financiero o asegurar un bien, con el fin de que el aguinaldo “no se esfume en gastos innecesarios”.



La clave para aprovecharlo al máximo es una buena administración, acompañada de un consumo responsable.



Con información de Excelsior