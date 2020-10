‘Cuando te toca, te toca’; acuden sin miedo al virus

Escuchar Nota

Saltillo, Coahuila-. Don Roque Salas Valdez y Guillermina Granados son una pareja de la tercera edad que a sus casi 90 años de vida, salieron de sus casas para hacer valer su derecho a decidir, a pesar de la alerta sanitaria por el Covid-19.



Sin miedo al virus, pero cumpliendo con las medidas sanitarias, don Roque señaló que “cuando te toca, te toca, por eso venimos a participar en las elecciones.



“Yo no le tengo miedo al virus, porque como dice mi esposa, cuando ya le toca a uno aunque se quite y cuando no, aunque se ponga. Y también votamos porque es nuestro derecho como cada año”, señaló don Roque Salas.



Los habitantes de la colonia San Isidro, caminaron más de medio kilómetro, bajo los nacientes rayos del sol que apenas comenzaba a arreciar en la región, sin embargo eso no fue impedimento para que pudieran emitir su sufragio de forma responsable.