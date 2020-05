¿Cuándo Telcel puede bonificar o reembolsar por una falla?

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Si el servicio de Telcel falla por menos de tres días consecutivos, la empresa no hará reembolsos o bonificaciones.



De acuerdo con el contrato de prestación de servicios de Telcel, no habrá bonificación o compensación cuando “los servicios sean interrumpidos por factores de caso fortuito o fuerza mayor por un periodo menor a 72 horas consecutivas”.



Tampoco si hay una concentración inusual de usuarios en una radio base o conjunto de radio bases o el equipo no se encuentra en condiciones óptimas de funcionamiento.



No habrá reembolso “en aquellas situaciones que se describan como excluyentes al operador de telecomunicaciones de conformidad con la normatividad aplicable y la diversa contenida en los acuerdos internacionales de observancia para México”, señala el contrato.



Cuando los servicios de la empresa se interrumpan de manera general por causas imputables exclusivamente a ésta, será cuando se compense a los usuarios “la parte proporcional correspondiente a los servicios que se dejaron de prestar más la bonificación correspondiente”.