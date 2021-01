¿Cuándo y a qué hora será la toma de protesta de Joe Biden como presidente de EU?

Escuchar Nota

“La ceremonia será sumamente limitada y el desfile subsiguiente será totalmente distinto”, aseguró el comité organizador.

El mandato deen losestá por concluir y el puesto como presidente del país norteamericano será tomado por, esto después de un extenso y polémico proceso electoral. A continuación te dejamos todos los detalles alrededor de ladel próximo mandatario estadounidense.Después de cuatro años en el, Trump dejará su cargo el próximo miércoles 20 de enero, alrededor de las 11:00 a.m. (horario de la CDMX), cediéndole la responsabilidad a Joe Biden, quien se convertirá oficialmente en elde los Estados Unidos tras su juramento.Como es tradición,tomará juramento frente alde losenahí donde hace unos días simpatizantes de Trump se hicieron presentes de forma violenta, protagonizando uno de los capítulos más tensos de la política estadounidense.Pese a que la toma de posesión es un hecho, el evento corre el riesgo de no ser seguro, esto después de que eladvirtiera la existencia de planes para la realización de protestas con gente armada, motivo por el cual latambién está al pendiente de los movimientos que se realicen en todo el país.Ladeltambién será un tema a consideración durante el evento político que hará presidente a Joe Biden. Acostumbrados a ver un gran número de personas reunidas frente al Capitolio para atestiguar el momento exacto en que el presidente toma protesta, en este 2021 los estadounidenses tendrán que limitarse a ver la transmisión por televisión y no asistir al evento.Dos artistas de pop participarán en la ceremonia:interpretará el himno nacional de Estados Unidos y luegoofrecerá una actuación musical.Por su parte, este próximo miércoles 20 de enero,no estará presente en la toma de posesión pese a ser el presidente saliente, situación que no se veía desde 1869 y que el propio Joe Biden celebró asegurando “que es una de las pocas cosas en las que estamos de acuerdo”.Tras el juramento, se tiene considerado que Joe Biden realice su primer discurso presidencial, mismo en el que buscará apelar a la unidad de los Estados Unidos, un tema que ha tomado relevancia en las últimas horas.