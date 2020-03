¿Cuántas personas pueden morir por coronavirus?

Escuchar Nota

"Una edad avanzada, el hecho de presentar signos de sepsis (o septicemia, infección generalizada) al ingresar en el hospital, y males subyacentes como hipertensión y diabetes" fueron "factores importantes asociados a la muerte de los pacientes", señaló uno de sus autores, el doctor Zhïbo Liu.

"Cuando un contagiado muere a los 85 años, el coronavirus no es lo que lo mata", sino a menudo "las complicaciones que sufren sus órganos que ya no funcionaban debidamente", afirma a la AFP Michel Cymes, médico y figura televisiva en Francia.

"Debido a este doble factor --una sobrecarga de trabajo con menos personal--, los enfermos con patologías urgentes no podrían ser tratados a tiempo y correrían el riesgo de morir", explica a la AFP el médico belga Philippe Devos, especialista en reanimación.

"A la luz de los conocimientos científicos disponibles, no existe ninguna prueba de que los animales de compañía o ganadería desempeñen un papel en la propagación del virus SARS-CoV-2", estimó el miércoles la agencia de seguridad sanitaria francesa ANSES.



Ante el coronavirus: en la mayoría de casos, el COVID-19 es una enfermedad benigna, pero también se cobra vidas entre los más frágiles y puede acabar saturando hospitales, con consecuencias dramáticas.La mortalidad: es lo que demuestra un amplio análisis publicado el 24 de febrero por investigadores chinos en la revista medica estadounidense Jama.De casi 45 mil casos confirmados, la tasa media de mortalidad fue de 2,3%, con ningún deceso entre menores de 10 años. Hasta 39 años, la tasa es muy baja, de 0,2%. Aumenta hasta 0,4% entre los cuadragenarios, 1,3% entre los 50-59 años, 3,6% entre los 60-69 años y 8% entre los 70-79 años.Las personas mayores de 80 años son las más expuestas con una tasa de mortalidad de 14,8%.como una insuficiencia respiratoria, una patología cardíaca, un cáncer, antecedentes de AVC...Un estudio chino publicado el lunes por la revista The Lancet, realizado con 191 pacientes, estudió los factores asociados a un riesgo de mortalidad.Pero las personas más expuestas al nuevo coronavirus no deben entrar en pánico.Lo mismo sucede con los enfermos de males crónicos.Para el profesor francés Jean-Christophe Lucet, el riesgo atañe sobre todo a los pacientes aquejados de formas severas de estas enfermedades. "Hay que ser extremadamente claros" sobre este punto, subraya a la AFP.Según el estudio del 24 de febrero,, "grave" en 13,8% y crítica en 4,7%.Del total del número de casos confirmados en el mundo, el COVID-19 mató a alrededor de 3,5% de los enfermos, con disparidades entre países. La última cifra oficial de muertos es de más de 5.000.Pero esta tasa es poco fiable, ya que se ignora el número de personas realmente infectadas. Puesto que muchos pacientes apenas tienen síntomas o son asintomáticos, el número de contagiados es probablemente muy superior al detectado y por lo tanto la tasa es seguramente más baja.Si se tiene en cuenta una estimación que incluye los casos no detectados, "la tasa de mortalidad se sitúa en torno al 1%", explicó el miércoles Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, ante el Congreso.Pero la peligrosidad de una enfermedad no solo depende de su letalidad, sino también de su facultad de expansión.Incluso con una tasa de mortalidad de 1%, "esta cifra puede ser consecuente si 30 o 60% de una población se contagia", subraya Simon Cauchemez, del Instituto Pasteur de París.Por otro lado,, según la Universidad Johns Hopkins, de Estados Unidos.Pese a compartir síntomas como la fiebre y la tos, el coronavirus no es como una "simple" gripe.Primeramente, parece más letal, puesto que la gripe tiene "una mortalidad de 0,1% y esta enfermedad es 10 veces más mortal", según Fauci. La OMS estima que la gripe se cobra cada año entre 290.000 y 650.000 muertos en el mundo.Además, los expertosEl COVID-19 "no es una simple gripe, puede manifestarse gravemente en personas no tan mayores", subraya el número dos del ministerio francés de Sanidad, Jérôme Salomon.Según un estudio chino --sobre un número reducido de pacientes, de 1.099-- 41% de los casos graves tenían entre 15 y 49 años y 31% entre 50 y 64 años (frente a 0,6% para los menores de 14 años y 27% para los mayores de 65 años).Además, a diferencia de la gripe, "no estamos protegidos" contra el COVID-19, recuerda Salomon: "No hay vacunas, no hay tratamiento" y el hombre no está naturalmente inmunizado contra este nuevo virus.Los virus de la gripe y del COVID-19 sí tienen en común que su propagación se combate de la misma forma a nivel individual.Es lo que se denomina las medidas barrera:e, llevar una mascarilla cuando se está enfermo...Es el principal peligro de la pandemia: un auge brusco de los casos, que conduciría a un flujo masivo de pacientes en hospitales, desbordándolos.Esto no solo complicaría la hospitalización de enfermos graves con COVID-19, sino también de todos los demás. La situación empeoraría si el personal médico empezara a contagiarse a su vez, dejando de atender a los pacientes.En las redes sociales, muchos médicos alertan del riesgo de saturación de los hospitales.Estos expertos recuerdan a los internautas la importancia de que cada uno aplique las medidas para luchar contra el coronavirus, unas alertas que en Twitter se resumen bajo la etiqueta en inglés #FlattenTheCurve (allanar la curva).La comunidad médica busca así llamar la atención sobre la responsabilidad de cada uno, con el fin de frenar la epidemia prolongándola en el tiempo. De esta manera, el auge será menos brusco y el volumen de pacientes simultáneos no desbordará el sistema hospitalario.El caso de un perro diagnosticado "un poco positivo" en Hong Kong con un amo contagiado planteó el interrogante de posibles contagios hombre-animal.Pero losy que no sirve para sacar conclusiones.Según sus expertos, la detección del virus en las cavidades nasales y bucales del perro de Hong Kong no es una prueba de infección del animal. Barajan más bien la posibilidad de un "contagio pasivo" (supervivencia del virus sobre una mucosa sin que se reproduzca), llamando no obstante a realizar estudios complementarios.