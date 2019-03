Cuantioso robo a primaria

La Escuela Primaria Eulalio Gutiérrez de la colonia Libertad fue saqueada por los amantes de lo ajeno, quienes se robaron 7 equipos de cómputo con un valor de 49 mil pesos, sin embargo, los ladrones no forzaron la chapa ni las ventanas, abrieron con llave la dirección y se apoderaron del botín, señaló Héctor Gerardo Montelongo Martínez, director.El director señaló que le hicieron el reporte el lunes en la mañana y acudió de inmediato a interponer la denuncia ante la Fiscalía por el robo de 7 computadoras con un valor de 7 mil pesos cada una, sin embargo, en la dirección se encontraban artículos con mayor valor y no se los llevaron, sólo el equipo de cómputo.“Es alguien que conoce la escuela, no puedo señalar a una persona, pero prácticamente es alguien que tiene conocimiento del plantel, al momento que ingresaron a la dirección se encontraban objetos con mayor valor y no los tomaron, sólo las computadoras, pero no forzaron ventanas ni puertas, fue con llave”, señaló.El profesor comentó que ya acudieron los policías investigadores y tomaron conocimiento del robo, no se encontraron signos de actos vandálicos ni signos de violencia, la puerta la dejaron abierta.Lamentablemente las computadoras acababan de llegar y se tenían en resguardo en la dirección para instalarlas en esta semana, pero los amantes de lo ajeno se las robaron y no se pudo dar el uso escolar para los niños.Dio a conocer que las computadoras se gestionaron desde hace dos años, pero hace poco llegaron a la escuela y las resguardaron para protegerlas de cualquier daño, pero lamentablemente los amantes de lo ajeno que conocían el lugar donde se encontraban y contaban con llave de la puerta lograron burlar la seguridad y apoderarse de los equipos.Por otra parte, la Asociación de Padres de Familia organizó un bingo para adquirir bocinas, cañones y la impresora para completar el equipo de cómputo, sin embargo, los ladrones les dieron una sorpresa negativa.