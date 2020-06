¿Cuánto cuesta hacer un traje de astronauta?

Escuchar Nota

(Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio)Por no haber tenido misiones desde entonces, la NASA tiene escasez de trajes. De hecho, podría contar sólo con cuatro.se tienen prototipos, pero aún no existen nuevos trajes.El desarrollo es muy caro, porque son máquinas sumamente complejas que se ajustan al cuerpo humano. Los trajes protegen al cuerpo del vacío del espacio, la radiación, y otros aspectos. Proveen a los astronautas de oxigeno, comunicaciones y otras cosas para sobrevivir.. Fueron 18 los que se hicieron para las misiones de 1974 y han sobrepasado la vida útil de 15 años que tenían programada.En la plataforma Quora , algunos usuarios hicieron cuentas de varios aspectos que se deben tomar en cuenta, para desarrollar un traje espacial., sólo construirlo desde cero.La visera del casco está bañada en oro. Este material refleja la radiación infrarroja del espacio, la cual, puede hacer que el astronauta no vea con claridad.Hay otros componentes que contribuyen a elevar el costo: sistemas de comunicación, estabilizadores de presión y otros. Sin embargo, nada es más costoso que el oro.Para mantener soportar temperaturas extremas, la mayoría de los trajes están fuertemente aislados con capas de telas (Neopreno, Gore-Te, Dacron). Se cubren con otras capas de tela blanca para reflejar el sol.Normalmente usan una prenda de ventilación líquida y refrigeración, para mantener una temperatura corporal cómoda.La prenda de refrigeración y ventilación líquida hace que circule agua fría, por medio de una red de mangueras que están en contacto con la piel del astronauta. Esto cuesta entre 3 y 5 millones de dólares.Probablemente sea lo más costoso, grande y pesado: el sistema de soporte vital. Está integrado por cables, control de presión, protección de micrometeoroides, los controles de EVA (actividad extra vehicular), tanques de oxigeno y unidades de filtración.