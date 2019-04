¿Cuánto debe durar una siesta para que beneficie tu salud?

Hay diversas opiniones sobre cuánto debe durar una siesta, aunque la mayoría de los expertos coinciden en que no debe prolongarse demasiado para que sea provechosa para el ser humano.Al respecto, cuentan que el pintor Salvador Dalí aplicaba una curiosa técnica para realizar siestas cortas, se colocaba las llaves en la mano y fuera de la cama, a fin de que cuando entrara en sueño profundo, las llaves cayeran al suelo, hicieran ruido y lo despertaran.Hoy en día, con el uso de celulares es más práctico programar una alarma para limitar las siesta al máximo.Expertos como el director de la Clínica de Trastornos del Sueño de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Dr Reyes Haro Valencia, opinan que la siesta sólo debe durar un máximo de 30 minutos para que sea de beneficio para las personas."Tiene sus indicaciones, la siesta se ha practicado históricamente en la humanidad y tiene que ver con ritmo circadiano, nos da sueño en la tarde, es normal".Explicó que generalmente a la mitad del horario que manejamos en la noche, si alguien duerme de las 11 de la noche a las 7 de la mañana, la mitad de ese horario son las 3 de la mañana y 12 horas después nos va a dar sueño.Ese sueño, nosotros lo asociamos a la comida en México, pero es los pocos países donde comemos a esa hora, casi en todo el mundo comen al medio día, máximo a las 13 horas y les da sueño a las 15 horas también.Dijo que se recomienda una siesta de alrededor de 30 minutos, no más, pero si alguien padece insomnio no se recomienda practicarla porque le afectará más.Hay quien hace siesta y no le alcanza, sigue teniendo sueño, lo que significa que tienen una deuda de sueño o que roncan fuerte. Quienes siempre tienen sueño es que roncan fuerte, reifirió el médico Reyes Haro Valencia.Hay un trastorno que se llama narcolepsia, personas que se duermen rápidamente en cualquier momento del día, por lo que parte del tratamiento, además de tratarlos para que estén alertas durante el día, es programar una siesta para que no tengan que tomar medicamento en la tarde y les afecte la conciliación del sueño en la noche, entonces la siesta tiene diferentes implicaciones.Recalcó que si una siesta no alcanza es que hay algún trastorno del sueño y hay que tratarlo.Dijo que el tiempo mínimo para que la siesta sea beneficiosa son 15 minutos, pero lo máximo son 30 minutos.Los beneficios de tomar una siesta son: obtener una recarga de energía para la segunda parte del día, nos mejora el ánimo y la atención.De acuerdo al National Institute of General Medical Sciences, los ritmos circadianos son cambios físicos, mentales y conductuales que siguen un ciclo diario, y que responden, principalmente, a la luz y la oscuridad en el ambiente de un organismo.Dormir por la noche y estar despierto durante el día es un ejemplo de un ritmo circadiano relacionado con la luz. Los ritmos circadianos se encuentran en la mayoría de los seres vivos, incluidos los animales, las plantas y muchos microbios diminutos.El estudio de los ritmos circadianos se llama cronobiología.Que durmamos de noche y permanezcamos activos durante el día no es casual. Se debe a que somos seres rítmicos. Todas nuestras funciones biológicas –desde el patrón del sueño hasta la secreción de hormonas, la regeneración de células o la actividad cerebral– varían de acuerdo con cambios ambientales.Estos cambios se producen en intervalos regulares cercanos a las 24 horas. Por eso llamamos ritmo circadiano (del latín circa dies, cercano a un día) al timing diario que sigue nuestro reloj biológico.