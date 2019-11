¿Cuánto tiempo podríamos aguantar sin beber, comer, dormir o respirar?

Mantener nuestro cuerpo en funcionamiento no parece muy complicado, ¿verdad? Si yo estoy escribiendo esto y tú lo estás leyendo es que los dos hemos aprendido a llevar a cabo esa tarea con relativo éxito.Es fácil en parte porque: cuando necesita dormir, nos da sueño y apenas podemos mantener los ojos abiertos; cuando necesita agua, nos hace tener la garganta seca y la boca rasposa, de forma que nos apuremos a encontrar un grifo lo antes posible.Vamos a responder a esa pregunta. Obviamente, lo que aquí contamos son condiciones extremas que nadie en su sano juicio debería tratar de imitar.No es fácil responder a esta pregunta porque las condiciones ambientales influyen extraordinariamente., que puede deshidratarse en apenas unas horas que una persona en reposo en una situación térmica confortable, que podría aguantar hasta una semana.El profesor de Biología de la Universidad George Washington Randall K. Packer explicaba detalladamente elPara estar sano, nuestro cuerpo debe: los que salen en forma de sudor, en la respiración y en la orina deben entrar en las bebidas y alimentos que ingerimos.Si esa pérdida (que se acelera con el ejercicio y el calor porque sudamos más) no se compensa, el nivel de líquidos en el organismo puede disminuir, y con ello también la cantidad de sangre en nuestro cuerpo, y entonces pueden ocurrir dos cosas: que se detenga la sudoración, exponiéndose a un sobrecalentamiento del cuerpo y que baje la tensión sanguínea por la falta de sangre. La combinación de ambas puede resultar en problemas graves e incluso la muerte en poco tiempo.Y ya que hablamos de esto, una curiosidad: los niveles de líquido de nuestro cuerpo pueden compensarse bebiendo agua y prácticamente cualquier otra bebida... pero no alcohol., porque el etanol que contiene disminuye los niveles de una hormona antidiurética llamada arginina vasopresina, lo cual aumenta la cantidad de líquido que perdemos en forma de orina por encima de la cantidad de líquido que ingerimos.Igual que ocurre con el agua, no es fácil dar una respuesta tajante a esta pregunta porque depende, entre otras cosas, del estado de salud inicial y la edad de la persona que se quede sin comer, y también de si se trata de un ayuno absoluto o casi absoluto. Pero sobre todo, de si a pesar del ayuno la persona puede beber agua, porque la deshidratación, como hemos visto, puede ser el problema más acuciante.Cuenta Alan D. Lieberson, médico, que existenen las que individuos sanos con una hidratación suficiente aguantaron sin comerSegún este especialista, es difícil determinar en qué condiciones exactamente puede sobrevivir el cuerpo humano sin alimento, o con una alimentación insuficiente, pero la historia de la humanidad, plagada de, demuestra que de alguna forma es posible.Lo que sí se sabe es que. Aunque no se entiende bien todavía, según Lieberson, cómo ocurre esto, sí se sabe que está involucrada laQuizá este sea el motivo, explica el médico, de que los genes causantes de lahayan seguido presentes generación tras generación, ya que en el pasado habría ayudado a los individuos a sobrevivir en periodos de escasez permitiendo una gestión más económica de la energía.En 1965, un estudiante estadounidense de 17 años obtuvo aparentemente este récord en un experimento para un concurso de ciencias de su colegio. Experimentos posteriores con individuos cuidadosamente monitorizados han demostrado queEl problema de esta cuestión es definir qué consideramos exactamente como despierto. J. Christian Gillian, psiquiatra especializado en problemas del sueño, explica que, cuandodurante un tiempo prolongado,que no se puede considerar como estar completamente despierto, aunque no esté realmente dormido.A día de hoy,está en unos impresionantes 22 minutos. Lo fijó en 2012 eldespués de mucho entrenamiento físico y psicológico.Para ti y para mí, simples mortales, el tiempo máximo podría llegar a dos minutos, con mucho esfuerzo y, para qué negarlo, pasándolo muy mal porque el oxígeno es el combustible básico para la supervivencia inmediata de nuestro cuerpo. Tanto es así que a diferencia de dormir, comer o beber,. Tú no decides cuándo o qué respirar. Lo haces, y punto. Tu cuerpo se encarga de ello.La respiración es un movimiento reflejo de nuestro cuerpo. Nadie tiene que enseñarnos a hacerlo y lo hacemos sin pensar. Y esto influye en nuestra capacidad de dejar de hacerlo, limitándola. Si decidieses simplemente dejar de respirar, sería imposible que murieses en el intento, ya que mucho antes de morir quedarías inconsciente y tu cuerpo, con tu consciencia y voluntad fuera de juego, simplemente volvería a respirar.