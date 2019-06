Cuarentena a 27 estudiantes en BC por posible tuberculosis

Un grupo de 27 estudiantes del segundo grado de la secundaria Alba Roja, ubicada en el centro de la ciudad, fueron puestos en una especie de cuarentena, en su casa, hasta que no se confirme si están enfermos de tuberculosis, luego de que uno de ellos ya manifestó los primeros síntomas y otros 11 dieron positivo en la prueba.La escuela ha prohibido el ingreso a sus instalaciones a los miembros del grupo hasta que no comprueben su situación clínica, provocando el enojo de los padres, quienes se manifestaron a las afueras del plantel. Sólo cinco, de un total de 32 estudiantes de un grupo, han sido autorizados para entrar; el resto o dieron positivo, y están en observación, o no se han realizado las pruebas pertinentes.El pasado 30 de mayo la secundaria fue notificada de la enfermedad que padece una alumna, por lo que la directora Alma Soriano activó los protocolos al informar al Sistema Educativo Estatal y a la unidad de epidemiología documentando por escrito la situación.Comentó Soriano que la menor fue puesta en aislamiento para su tratamiento, en tanto que se notificó a los padres del resto del grupo, pero la mayoría no asistieron a la reunión de información.El grupo de 11 jóvenes que dio positivo deberá realizarse pruebas complementarias para confirmar o descartar que padecen tuberculosis.Aunque la Secretaría de Salud ha minimizado el tema, Baja California ocupa el primer lugar en casos de tuberculosis. En 2017 se presentaron 2 mil 50 casos, según las estadísticas de los servicios de salud estatal. Estos datos los confirmó la directora de la comisión de arbitraje médico, la doctora Elba Cornejo.La madre de un alumno, compañero de quien hoy se encuentra enferma, reconoció que está preocupada porque exista un brote y su hijo pudiera contagiarse. Informó que su hijo salió positivo, pero no significa que tenga la enfermedad: “El doctor nos dijo que el niño deberá llevar un tratamiento preventivo, pero que no existe problema alguno para que asista a clases”.El promedio nacional es de 16 enfermos de este mal por cada 100 mil, y en Baja California son 56 casos por cada 100 mil habitantes. En la entidad fallecen el mayor número de personas que presentan esta enfermedad, esto es siete decesos por cada 100 mil habitantes; es decir, el triple de la media nacional, cuya cifra se ubica en dos por cada 100 mil.Una delegada del Sistema Educativo Estatal negó que exista un brote de tuberculosis en la Alba Roja, y agregó que, en conjunto con el Sector Salud, han sido tomadas las medidas preventivas correspondientes tanto con la menor como con su familia y los compañeros de clases con quien más tiene contacto.