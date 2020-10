Cuatro jóvenes discapacitados vivían con el cadáver de su madre desde hace unos dos años

Escuchar Nota

“Me mintieron todo el tiempo”, expresó, y añadió que no puede entender por qué nunca le contaron a nadie sobre la muerte de su madre, prefiriendo quedarse con el cuerpo en descomposición. “Supongo que nunca lo entenderé”, concluyó el hombre.

"Ya no quedan más que huesos de ella, era solo un esqueleto", añadió el hermano.

No le avisaron a nadie sobre la muerte de su madre porque ella les había pedido que la dejaran tranquila y no la interrumpieranen donde vivía con sus cuatro hijos adultos (una mujer de 20 años, dos gemelos de 27 y otra hermana de la misma edad). Ninguno de ellos le había comunicado a nadie que su madre había muerto.La mujer, de 56 años, le había pedido a sus hijos que la dejaran tranquila acostada y que no la molestaran, por lo que los cuatro obedecieron al pie de la letra esta última orden en vida.La autopsia reveló que el cuerpo deLas autoridades informaron que los cuatro hijos, todos con una discapacidad intelectual, aceptaron que era su madre la que estaba bajo la ropa cuando el dueño del apartamento llegó con oficiales para desalojar a la familia.y eso es lo que hicieron”, según explicó KMOV4.El hombre recordó que hacía más de dos años que no hablaba con su hermana y que cuando la llamaba por teléfono una de sus sobrinas hablaba con él, imitando la voz de su madre.Si bien en la autopsia no se revelaron signos de violencia, es probable que nunca se sepa la causa exacta de su muerte, debido al alto grado de descomposición del cuerpo, precisó WTVF.Por el momento, las autoridades no han levantado cargos contra los hijos de Jolly ni contra nadie más.