Cuatro partidos de Primera Fuerza

Un total de cuatro partidos de la categoría Primera Fuerza de la Liga Municipal de Futbol El Fifí se estarán llevando a cabo el día de hoy dentro de las acciones de la jornada número 12 de esta temporada Apertura 2019. Las emociones iniciarán a las 4:00 de la tarde con un par de enfrentamientos, uno en el campo uno y otro en el campo 5.En el campo principal de esta liga se estarán viendo las caras los equipos de Deportivo Rueda y Sparta. Ambos equipos saltarán al terreno de juego con sus mejores elementos tratando de llevarse los tres puntos a casa, pero cabe mencionar que ninguno de estos equipos aparece como favorito para quedarse con la victoria, ya que los dos cuentan con un nivel de juego muy parecido.El silbante que sea designado por la directiva deberá de estar muy atento en cada una de las jugadas, ya que tanto Sparta como el Deportivo Rueda meterán fuerte la pierna tratando de imponer condiciones y podrían presentarse jugadas fuertes que de no ser bien juzgadas cambiarían el rumbo del juego.En el campo número cuatro se estará llevando a cabo el enfrentamiento entre los conjuntos de La Rivera y Real Madrid, donde también se esperan grandes emociones para este duelo ya que ambos protagonistas tienen un gran potencial y cualquiera de ellos puede terminar llevándose a casa los tres puntos en disputa; quizá los pronósticos favorezcan ligeramente a los “merengues” que tienen jugadores con mayor experiencia.18:00 Newpy Vs Sparta19:00 La Cuchilla Vs Atl. Madrid