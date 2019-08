Cuauhtémoc Blanco, de vacaciones por segunda vez en menos de un año

Su primera "escapada" a Estados Unidos

Cuando era candidato a la presidencia municipal de Cuernavaca, a Cuauhtémoc Blanco se le reprochaba el no radicar en esa ciudad. Ahora, ya como gobernador del estado de Morelos, van dos ocasiones en menos de un año en el cargo, que el ex futbolista es sorprendido de vacaciones en Estados Unidos.Ídolo del Club América y de la selección de fútbol de México, Blanco Bravo ha estado inmerso en la polémica, tanto como jugador profesional, como ahora en la política. Esta vez, debido a que en plena lluvia de críticas al ser considerado un gobernador ausente, fue captado en una tienda de Disney en Nueva York, Estados Unidos.El gobernador de Morelos fue sorprendido por el portal Político.mx la noche del 8 de agosto en una tienda de productos de la cadena de entretenimiento más grande del mundo en el que se trataría de un viaje familiar, toda vez que "El Cuau" espera en el lugar mientras sostiene una carreola, según se puede apreciar en la fotografía.En el fondo de la postal se observan múltiples artículos de Mickey Mouse y otros personajes icónicos de la marca. Es así que queda en evidencia el lugar exacto en el que se encontraba Blanco, pues se pueden ver figuras del famoso ratón con la corona de la estatua de la libertad, uno de los símbolos de la ciudad de los rascacielos.Apenas el pasado 31 de julio José Manuel Sanz Rivera, jefe de Oficina de gobierno de Morelos, descartó que el ex jugador se encontrara de vacaciones, al afirmar que "está permanentemente" en funciones, aunque evitó dar la ubicación del gobernador ante los cuestionamientos de la prensa."El gobernador está aquí, cerca de aquí. Está en contacto permanente, yo hablo con él tres o cuatro veces al día, ustedes ven que está en contacto permanente, no va a tener actos públicos durante estos días", dijo el funcionario según recordó Político.mx.Sanz Rivera, aseveró en aquella ocasión que no se contempla ningún cambio en las áreas y secretarías del gobierno del Estado, pues de acuerdo con la evaluación de los últimos 10 meses,"las secretarías están funcionando y de forma adecuada"."Consideramos que hasta hoy es satisfactorio (el trabajo de la administración de Blanco); no estamos viendo tampoco reforzar las áreas, las secretarías están funcionando sin mayor problema y es satisfactorio el trabajo realizado", añadió.Sus palabras se dieron semanas después de que, en demanda de mayor seguridad y paz, ciudadanos morelenses marcharon en Cuernavaca.En un comunicado oficial, el gobierno de Morelos informó que Cuauhtémoc Blanco había tomado la decisión de no acudir la marcha, a la cual asistiría en calidad de ciudadano para apoyar a las voces que están en contra de los hechos de violencia que se viven en varias partes del país, luego de recibir amenazas de grupos antagónicos a la actual administración.Argumentó que ello podría desvirtuar el mensaje principal de la caminata donde participarían familias completas."Como se ha informado, el mandatario estatal y la administración que encabeza no se deslindan de sus responsabilidades de trabajar de manera permanente por lograr un Morelos seguro y con mayores oportunidades de desarrollo; de la misma forma, nunca se ha pretendido minimizar las expresiones sociales", puntualizó.Pese a los constantes problemas en la entidad morelense, a tan solo 88 días de haber tomado posesión como gobernador, Cuauhtémoc Blanco fue sorprendido por primera vez de vacaciones en Estados Unidos.En aquella ocasión, se viralizó una supuesta foto suya vacacionando en Disneyland, en uno de los primeros escándalos a menos de tres meses de haber tomado el poder estatal."Cuauhtémoc Blanco se lleva muy tranquilo su papel de gobernador de Morelos, ya que este jueves cumple una semana sin presentarse públicamente en dicho estado y además se viralizó una supuesta foto suya vacacionando en Disneylandia", publicó el 28 de diciembre de 2018 el portal Quinta Fuerza.Esa vez la polémica fue mayor debido a que, según el Artículo 33 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, un funcionario público puede vacacionar hasta después de cumplir seis meses de labores, lo cual el ex futbolista no cumplió.