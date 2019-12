Cuauhtémoc Cárdenas vuelve a atacar a AMLO; ‘no es de izquierda’, dice

“Hay muchas izquierdas. Es muy difícil decir quién está en la izquierda y quién no. No veo una izquierda organizada en este momento, ni a ningún político importante ubicado en lo que yo llamaría izquierda”, expresó el ex candidato presidencial.

“Los españoles y los mexicanos de hoy no son los mismos que los de 1500, ni la manera de ver el mundo es ahora la misma. Pretender con una declaración actual cambiar el pasado, pues ni lo cambia ni sucede nada”, consideró el ex perredista.

”La gente está expectante, todavía con la esperanza de que se den los cambios que no se han dado. Espero que no tengamos que llegar al estallido social para ello”, remató.

El ex candidato presidencial y fundador del PRD,, volvió a lanzarse contra el Presidente, pues desde su perspectiva,En entrevista para el, a la pregunta de si Morena y AMLO son de izquierda, Cárdenas respondió: “No lo veo”, y después indicó que no sabe en dónde ubicar al partido desde el punto de vista ideológico.Cárdenas aseguró que actualmente no hay una izquierda organizada en México, incluso dijo queya que no conoce cuáles son las propuestas de Morena para elevar el crecimiento económico y reducir la desigualdad.Ante la pregunta en relación a que el de López Obrador pueda ser, Cárdenas contestó: “Eso es lo que pensamos muchos. Espero que no”.El fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), explicó que en México no ve que nadie esté al mismo nivel que los, ni al padre de la Independencia, Miguel Hidalgo ni a Benito Juárez.Cárdenas Solorzano detalló que para ser como los personajes anteriores, incluso como su padre,, buscarían el rescate de México, “la elevación de los niveles de vida de la gente, por una política internacional que buscase la equidad en las relaciones”.Sobre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y su primer año consideró que “”, así como una reforma fiscal “que tenga entre sus objetivos claros elevar la recaudación del Estado para poder enfrentar los muchos problemas que tiene el país”.Acerca de que, el ex candidato presidencial no lo comparte, pues aclaró que lo que pasó en el pasado ya no se puede modificar, ya que no es la misma gente, “hoy los españoles y los mexicanos no son los mismos” que hace años.Sobre el asilo que el gobierno de López Obrador le brinda al ex presidente de Bolivia,, tras verse obligado a renunciar por una presión de las Fuerzas Armadas de aquel país, Cárdenas aclaró que lo que se hizo es una tradición, puso como ejemplo el asilamiento a un grupo numeroso de chilenos cuando el golpe de Estado en contra de Salvador Allende.En materia de, el exfundador del PRD, dijo que está en contra de quede frenar a los migrantes bajo la amenaza de que sí no lo hace se le impondrá un 5% a los aranceles, obligando al gobierno del tabasqueño a reforzar su frontera tras la afluencia de las caravanas migrantes que tienen la intención de llegar a territorio norteamericano pasando por México.Finalmente, Cárdenas dijo que aún la gente en México