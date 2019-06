Cuba condena restricciones de EU que endurecen el bloqueo

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, condenó las restricciones de viajes impuestas por Estados Unidos contra la isla, anunciadas el pasado martes y vigentes desde el primer minuto de ayer, al considerar que violan el derecho internacional.El gobierno de Estados Unidos no cesa en su perverso afán de doblegar a Cuba con nuevas medidas que arrecian el bloqueo económico. Condenamos esta política. No podrán detenernos: viviremos y venceremos, tuiteó el mandatario, en cuya publicación agregó una nota del diario oficial Granma que explica las nuevas restricciones estadunidenses.Las recientes medidas, que también fueron rechazadas por los gobierno de Rusia y Venezuela, incluyen una modificación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros que elimina la autorización de viajes educativos y culturales grupales conocidos como pueblo a pueblo, así como la limitación a aeronaves y embarcaciones autorizadas para ir a la isla en estadía temporal.Los cambios de política afectarán principalmente a la industria estadunidense de los cruceros: el Empress of the seas, buque con bandera de Bahamas propiedad de la empresa Royal Caribbean, se convirtió ayer en el último crucero en tocar puerto cubano en su itinerario por el Caribe, mientras la compañía Carnival informó que ya no viajará a Cuba.Las principales líneas de cruceros eliminaron de inmediato de sus itinerarios las escalas en Cuba y comenzaron a reorientar a sus barcos hacia otros destinos, entre ellos México. Cerca de 800 mil pasajeros de cruceros o que agendaron viajes se vieron afectados, de acuerdo con la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros.El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, explicó que las restricciones son porque el gobierno cubano está proporcionando un punto de apoyo comunista en la región y apoyando a los adversarios estadunidenses en lugares como Venezuela y Nicaragua, al fomentar la inestabilidad, acusación que rechazan las autoridades de la nación caribeña.El pasado 30 de abril Washington amenazó a Cuba con un embargo completo y el máximo nivel de sanciones si no cesa su injerencia en la crisis venezolana. Además, aplicó el título tercero de la ley Helms-Burton, lo que permite demandar en tribunales estadunidenses a empresas internacionales que hagan negocios con los bienes expropiados en la isla tras la revolución de 1959.El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, tuiteó: La política exterior de Estados Unidos promovida por (el asesor de Seguridad Nacional) John Bolton, es la principal amenaza a la paz y la estabilidad de la región. La Doctrina Monroe que invoca es una agresión a la soberanía y a la libre determinación de nuestros pueblos.En este contexto, el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de la isla, Rodrigo Malmierca, tuiteó que la guerra económica de Estados Unidos contra Cuba dura ya 60 años. Se calcula que a precios corrientes el bloqueo ha causado daños económicos por 134 mil millones de dólares. Y llegan nuevas medidas para endurecerlo. Pero nuestro pueblo resistirá.La agencia de noticias Prensa Latina reportó que las autoridades cubanas aseguran que los daños acumulados durante casi seis décadas por el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba ascienden a más de 933 mil millones de dólares, tomando en cuenta la depreciación del dólar frente al valor del oro en el mercado internacional.Mientras, choferes de autos clásicos, restauranteros privados, guías, vendedores de artesanías y dueños de habitaciones en renta están entre los más afectados por el ajuste a las sanciones impuestas la víspera para golpear al turismo en Cuba.