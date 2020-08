Cuba inicia ensayos clínicos de su vacuna contra el Covid-19

Escuchar Nota

"Considero que es un honor para mí poder estar aquí. Es una satisfacción personal. Estoy convencido que hay miles de cubanos que quisieran estar aquí", dijo a la televisora estatal Baltasar Pérez, de 58 años, uno de los 20 primeros cubanos reclutados para la prueba.



"Es un orgullo como cubana, porque es un candidato vacunal que nos está brindando una esperanza, una oportunidad de luchar contra esta terrible pandemia", comentó por su parte Diana Borges, de 22 años, otra voluntaria.



"Tenemos ya a los primeros 20. El ensayo clínico cuenta con dos etapas. La primera es del grupo de 19 a 59 años de edad (...)", explicó Meiby Rodríguez, directora de Investigaciones Clínicas del Instituto Finlay de Vacunas.



"Aunque haya vacunas de otros países, nosotros necesitamos la nuestra para tener soberanía", dijo el 19 de mayo el presidente Miguel Díaz-Canel.



.-, cuyas dos primeras fases de porlingarán hasta inicios de noviembre, donde involucrarán 676 voluntarios yTodos ellos fueron convocados alAntes debieron firmar un documento con su consentimiento., según el director del Instituto Finlay, Vicente Vérez.En la etapa inicial la vacuna será administrada enLos participantes en los ensayos recibirán dos dosis de la vacuna con un intervalo de 28 días y se estudiará su respuesta a lo largo de dos meses.En la primera etapa se espera que no más del 5 por ciento de los voluntarios muestren eventos adversos graves.En el extranjero, autoridades rusas informaron de avances en la producción de su vacunaIncluso expresaron, aunque la isla no se ha pronunciado oficialmente ante el ofrecimiento. Investigadores occidentales se mostraron escépticos frente al producto ruso y avanzan en diversos proyectos.A diferencia de otros de los proyectos de vacuna más avanzados en la actualidad, desarrollados a partir de vectores adenovirales o virus inactivados,, aunque por el momento no se ha difundido oficialmente más datos sobre su desarrollo.En Estados Unidos, el laboratorio Moderna cuenta con uno de los proyectos más avanzados, con ensayos en humanos, al igual que el grupo chino Sinopharm.Información por EFE y AFP