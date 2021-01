Cuba trabaja 4 vacunas; desarrolla ‘especiales’ para adultos mayores y niños

Escuchar Nota

Con este autorizo, #Cuba ya dispone de cuatro candidatos vacunales en fase de ensayos clínicos, una hazaña de la industria biotecnológica y farmacéutica en #CubaPorLaVida — BioCubaFarma (@BioCubaFarma) November 26, 2020

contra el coronavirus. El país caribeño estáy espera empezar laActualmente Cuba atraviesa una situación bastante crítica desde el inicio de la pandemia, que ha oDe acuerdo con Eduardo Martínez, presidente de BioCubaFarma, el grupo empresarial dede la isla, los candidatos vacunales marchan muy bien yEn entrevista exclusiva para RT, el doctor resaltó el papel de los científicos cubanos en el enfrentamiento de la pandemia y a la hora de tomar decisiones.“Los estudios clínicos de lapodrían comenzar en el mes de marzo. A partir de los resultados, y conociendo los resultados depodríamos aspirar a un uso de emergencia para empezar a hacer vacunaciones masivas a las, expresó Martínez.El científico no descarta la posibilidad de que su país puedapara diferentes poblaciones: “Una para niños y otra a lo mejor para un. Eso aún no está definido, pero es posible que sea de esa forma”.Eduardo Martínez enfatiza en la, no sólo por cuestión de soberanía, sino debido a la escasez y los costos que conlleva importar una. Asimismo, con los fármacos propios, la isla sería uno de los primeros países en implementar una campaña masiva de vacunación.