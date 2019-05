Cubanos protestan en estación migratoria de Zacatecas

Un grupo de cubanos indocumentados, detenidos temporalmente en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) de la ciudad de Zacatecas, se manifestaron e intentaron amotinarse, desesperados porque en una semana de cautiverio, no les han definido su situación migratoria.Los hechos ocurrieron alrededor de las 15:30 horas, informó Ignacio Fraire Zúñiga, delegado del INM en Zacatecas, quien reveló que de hecho acudieron procedentes de Miamia, Florida, cuatro ciudadanos cubanos que dijeron ser esposos de cuatro mujeres, del grupo de 24 cubanos recluidos en este sitio.Eso alteró los ánimos de sus compatriotas, quienes comenzaron a gritar y manifestarse, lo que obligó al personal del INM a pedir apoyo a la Policía Metropolitana de Zacatecas y a la Policías Municipal de Proximidad, quienes montaron un cerco de resguardo para evitar una posible fuga.Fraire Zúñiga reconoció que en el INM de Zacatecas, “estamos pasando por una situación extraordinaria, nuestra estación migratoria tiene una capacidad para 85 gentes, tranquilas, cómodas, pero el día de hoy tenemos alojadas a 180 , es decir estamos excedidos al doble”.Pero además, hay otros 100 migrantes detenidos en un edificio “prestado” al INM, por una Casa del Migrante, en la comunidad de Cieneguillas, a cargo del sacerdote católico Héctor Ayala Talantes. En total son 280 migrantes retenidos, cuando la capacidad local del INM es para atender a 85 personasDel grupo de cubanos, informó el funcionario federal “en una situación particular, hay 24 personas, 10 mujeres, 13 varones y un menor de edad acompañados por su madre”.“Son gente muy inquieta, se manifestaron ellos, pidiendo información de su estatus, que qué se iba a hacer con ellos, que si iban a ser deportados o no. Nosotros ya hicimos la consulta a la estación de cada uno de sus expedientes a oficinas centrales del INM, y estamos en tiempo y forma para darles respuesta”.Además informó Ignacio Fraire Zúñiga que el grupo de cubanos “ellos traen tres amparos, promovidos en Chiapas, Veracruz y Tabasco, que estamos revisando con el área del INM, pues son amparos para delitos penales, más no para transitar libremente en el país”.Asimismo confirmó “están aquí los esposos, desde Miami, son cuatro personas, hombres que están buscando el ingreso de sus cónyuges a Estados Unidos. Nosotros les dijimos que sí pueden ver a sus mujeres en la estación migratoria, que las saluden, que estén con ellas, pero no se les puede permitir salir”.Tras unos minutos de tensión, los ciudadanos cubanos volvieron a la calma, y personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas acudieron a atender a los internos de la estación migratoria ubicada en la avenida Universidad, en la colonia Hidráulica de esta ciudad.Respecto al origen del resto de los 280 migrantes detenidos en esta estación, su nacionalidad es de Guatemala, El Salvador, Honduras y una minoría de Cuba.