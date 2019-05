Cubanos queman colchones para escapar de estación migratoria

Un grupo de migrantes cubanos que se encontraban detenidos en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, agredieron a los funcionarios y prendieron fuego a colchones para posteriormente huir, sin que hasta el momento hayan sido recapturados.La Dirección de Seguridad Pública de Ciudad Juárez, informó mediante un comunicado del Cuerpo de Bomberos, que la media noche del miércoles se recibió el reporte de un incendio en las oficinas de Migración, que se localizan en el Puente Internacional Santa Fe.Según se informó los cubanos iban a ser deportados, pero para evitarlo agredieron al personal y provocaron el incendio, sin que hasta la tarde del jueves hayan sido detenidos.El Instituto Nacional de Migración informó que fueron en total 62 personas de nacionalidad cubana quienes escaparon de la estación migratoria de Ciudad Juárez, en una fuga que no se había dado desde años atrás.Los bomberos controlaron el incendio, y sacaron 4 colchones y cobijas que se estaban consumiendo por el fuego, lo que aprovecharon los migrantes para huir.El informe indica que no hubo personas lesionadas o afectadas por el incendio, el cual fue controlado casi de manera inmediata, ya que los colchones no alcanzaron a arder por completo.Los migrantes permanecían en la estación migratoria, donde tomaban sus datos al resguardarlos en Ciudad Juárez por no tener los permisos correspondientes para permanecer en México y ante su desesperación, huyeron del lugar tras agredir al personal.El mismo miércoles, 8 migrantes centroamericanos, todos menores de edad, huyeron de un albergue en esta frontera con El Paso, Texas.La Fiscalía del Estado emitió las pesquisas con las fotos y nombres, identificándolos como Estephanie Gabriel Benítez Pérez de 17 años, Oliver Javier Guarcax Canel de 17, Leonardo Enrique Martínez Galdamez, de 16, Katerin Emperatriz Cruz Callejas de 17, Juan Ixtapac Temu de 15, Gimer Arnoldo Maldonado Reyes de 17, Dani Misael Buesto López de 15 y Brayan Alexis Saravia Peinado de 15, quienes se fugaron de la Casa del Migrante.