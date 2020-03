Cubrebocas ‘callejeros’ no evitan contagio: Neumólogo

Escuchar Nota

“No es nada recomendable. De hecho, el uso de cubrebocas debe ser solamente para los pacientes que tienen síntomas y para el personal de salud que atiende a esos pacientes. De ahí en fuera, ninguna persona debe usar cubrebocas de ningún tipo”.



“Solamente les da una falsa percepción de seguridad, que a final de cuentas puede perjudicar, porque la gente piensa ‘¡ah, sí me pongo cubrebocas ya puedo salir!’. No, no es así… si la persona tiene síntomas respiratorios: tos, flema, etcétera, se los debe poner para evitar que expulse gotitas de saliva cuando tose, para eso sirven nada más”.



Los cubrebocas “callejeros” y los que venden en otros lugares, como talleres de costura, por ejemplo, no impiden el contagio del coronavirus, puesto que no cumplen con las condiciones de sanidad mínimas.El doctor David Israel Saucedo Delgado, especialista en Neumología, alertó contra la compra de estos productos que solo representan una falsa seguridad y un gasto innecesario.Estos artículos, enfatizó, no sirven de nada.Hay varios tipos de cubrebocas que pueden evitar el contagio, el mínimo es el llamado N95, y solamente tienen un periodo útil de 4 horas, aproximadamente. Si lo emplean por más tiempo, es un error y un riesgo para la salud.Lo recomendable es atender las indicaciones del sector salud, permanecer en casa y evitar el contacto físico, porque el coronavirus puede provocar neumonía grave y la muerte.Los síntomas principales que puede detectar una persona, son tos seca, fiebre y dolor de cabeza intenso. Si se presentan dos factores es necesario acudir a recibir atención médica.