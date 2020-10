Cubrebocas contaminan playas de Cancún

Escuchar Nota

Cancún.- A partir de septiembre, la agrupación reanudó sus jornadas de limpieza de playas en este destino turístico del Caribe mexicano, donde encontraron un nuevo tipo de basura: cubrebocas.



Daniel Rodríguez, fundador de la organización, cuenta que durante el mes pasado llevaron a cabo limpiezas en playas de Cancún y Solidaridad, donde recogieron decenas de estos productos que los visitantes tiran o pierden.



Los cubrebocas terminan en el fondo del mar o en los arenales, precisa.



A decir de Rodríguez, es sorprendente que incluso las playas de los hoteles estén muy contaminadas.



"Tú sabes la cantidad de dinero que generan los hoteles. No es complicado ni caro poner buzos a limpiar de vez en cuando o encargarte de que tu basura no llegue al mar", asegura.



Snorkeling 4 Trash comenzó este año a limpiar los arenales y una porción del fondo marino de la zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen.



Al principio, sólo eran siete amigos quienes acudían a las limpiezas, pero conforme su trabajo se viralizo en redes sociales, el equipo se amplió.



Los desechos más comunes que encuentran son copas de plástico con logotipos de los hoteles, vasos desechables, latas de cerveza, botellas de vidrio, envolturas de comida chatarra, ropa interior y toallas sanitarias.



Sin embargo, también han hallado pruebas de sangre y llantas.



Según la organización, las playas con más restos de basura son las de la zona hotelera de Cancún, donde no existen suficientes botes de basura.



Por el contrario, las playas menos contaminadas son aquellas a las que acude el personal del Ayuntamiento a limpiarlas con frecuencia, indica Rodríguez.



Un reporte reciente de Greenpeace México y la UNAM reveló que en un Área Natural Protegida (ANP) de Cancún existen 32 piezas de plástico flotando en el agua por cada 40 kilómetros cuadrados.