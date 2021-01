Cubrebocas de tela siguen siendo eficaces contra el covid, según la OMS

Escuchar Nota

Los cubrebocas de tela siguen siendo eficaces, incluso contra las nuevas variantes del coronavirus, porque el modo de transmisión es el mismo, afirmó este viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS), que no prevé cambiar sus recomendaciones."En las zonas donde el virus circula, hay que llevar puesta la mascarilla cuando las personas están amontonadas y es imposible que se hallen a por lo menos un metro de distancia las unas de las otras, y también en cuartos con poca o mala ventilación", añadió en rueda de prensa.Alemania y Austria acaban de imponer mascarillas médicas (quirúrgicas o FFP2) en los comercios y transportes."Los países son libres de tomar las medidas que consideren necesarias", afirmó Maria Van Kerkhove.Pero, incluso con variantes que pueden ser más contagiosas, "no tenemos ningún indicio que sugiera que el modo de transmisión haya cambiado", explicó. Por eso "en esta fase no tenemos la intención de cambiar" las recomendaciones vigentes.Con información de Excélsior