Cubrebocas: el accesorio del año

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- Los hay de todo tipo, en forma de concha, tri o bicapa, mascarilla N95 o KN95, desechables o reutilizables, sin importar de cual se trate su uso se ha vuelto indispensable, incluso obligado aquí y casi en todo el mundo.



Son los cubrebocas o mascarillas protectoras, que al comienzo de la pandemia del Sars Covid-19, dividió opiniones.



Por un lado, autoridades de salud que minimizaron la efectividad de llevarlos puestos y por otro, la teoría de que su uso reduce de forma sustancial la posibilidad de contagio del virus.



Políticos de todos los niveles los portan, hay quienes se rehúsan a hacerlo, para artistas, comunicadores, empresarios, personas en general, llevarlos forma parte del nuevo orden, tras la aparición del Covid-19 y el tiempo que se utilizarán, es indeterminado.



En las últimas semanas “el accesorio del año”, se ha vuelto parte de la agenda pública y material de artículos periodísticos y editoriales; la discusión surgió a partir de que la Organización Mundial de la Salud, desde el comienzo de la pandemia del nuevo coronavirus descartó que su uso lo neutralice.



La postura de la OMS fue replicada por autoridades de la Secretaría de salud de México, que fue desoída por gobiernos locales y estatales y de forma temprana impusieron su uso como obligatorio en espacios públicos, transporte y comercios.



Para la protección, ante todo “el estilo”



Un año atrás nadie pensó que salir a la calle con el rostro cubierto, sería la regla, con base en la ley de la oferta y la demanda que establece el principio básico en la economía de mercado, la demanda excesiva de los cubrebocas rompió con el punto de equilibrio.



La indeterminada demanda del producto, elevó el precio que las personas están dispuestas a pagar, hasta 10 veces su costo, los precios pueden variar de 10 pesos la pieza a miles, según el estilo que se elija.



Además del costo económico, los cubrebocas representarán un costo mayor, “el ambiental”, asegura la activista, Josefina Sánchez Ponce, catedrática y ecologista, que señala como personas los traen más de adorno que por protección.



Lo peor, para la docente que durante años ha promovido la creación de grupos ecológicos en la Secundaria Benito Juárez, de Piedras Negras, es ver cómo comienzan a aparecer dispersos por las calles, lo que apunta a un daño ambiental del entorno.



“Muchas personas lo traen más de adorno, en donde quiera aparecen tirados lo que representa un riesgo sobre todo por las horas que el virus es capaz de permanecer en el suelo o en superficies, qué caso tiene llevarlo si se tira sin sentido a la calle” cuestiona.



Con figuras o personalizados incluso de diseñadores, para los fabricantes se ha convertido en uno de los negocios emergentes por excelencia de 2020, al convertirse en una opción la venta en línea, ya sea en plataformas digitales reconocidas o a través de las redes sociales.



Basta con salir a la calle y observar en el ventanal de una vivienda el anuncio de “Se venden cubrebocas” en tiempos de crisis estas se convierten en oportunidades, como se ha hecho para modistas de oficio o por afición, que ponen en venta los lavables, desde 40 pesos la pieza o menos al mayoreo.



“No se debe perder de vista que lo importante es cuidar la salud, mientras para algunos representará una fuente de ingresos, más que verlos como prevención de un problema de salud, los comienzan a ver más por consumo” añade la ambientalista.



“Algunos investigadores aseguran que más que proteger, el cubrebocas ofrece a quienes los portan una sensación de seguridad y falsa protección, al no haber evidencia clara de que funcionan, lo más importante es seguir las recomendaciones de las autoridades de mantener la distancia, en ese sentido las personas deberíamos ser más responsables y asumir esa nueva realidad” añade Sánchez Ponce.



Aunque a través de campañas de difusión instancias como al Secretaría de Salud, hace recomendaciones sobre el uso adecuado de los cubrebocas, el uso desmedido de los desechables, equivale a un problema que se antoja mayor, al tratarse de material que no es biodegradable.



“La mayoría son hechos de polímeros, eso significa que al desecharse se van a convertir al igual que los pañales desechables, en una fuente de contaminación que ya ha sido documentada por agrupaciones ecológicas internacionales, como en Francia, al comenzarse a registrar desechos de estos accesorios en los mares.



“Para desecharlos se recomienda colocarlos dentro de bolsas de plástico lo que representa el uso de un material que por ley ha sido prohibido en Coahuila, creo que el miedo nos está llevando a perder la lógica como sociedad y lo exigente que debemos ser con nosotros mismos”.



Para la docente la reflexión está en el cambio de hábitos, al considerar que lo que puede abonar a una mejor protección es el constante lavado de manos y evitar llevárselas a la cara, al ser esto lo que lleva un mayor riesgo.



“Finalmente los humanos somos gregarios, acostumbrados a vivir agrupados, en las escuelas sobre todo secundarias o preparatorias se tienen grupos de 35 a 45 alumnos, son grupos numerosos y en la nueva normalidad llegará un momento en que dejemos de depender del cubrebocas”.



Por tiempo indefinido



A través de la Campaña “Respeta mi vida, yo respeto tu vida hashtag Usa cubrebocas” el municipio de Piedras Negras, comenzó de manera temprana con su difusión y posterior reparto, que al momento ha llegado a varios miles.



“Se implementó a medidos de marzo, aun cuando en algunos medios de comunicación se informaba que no era necesario, optamos por recomendarlo y posteriormente se hizo obligatorio, ahora vemos que forma parte de las nuevas recomendaciones de las autoridades sanitarias como parte de auxiliar en la nueva normalidad”, señaló Luis Manuel Sánchez.



El director de salud del municipio, señaló que es difícil precisar el tiempo que se deberá usar y este podría prolongarse durante meses.



“Estamos en una situación en la que creíamos que para estas fechas estaría más estable, sin embargo la realidad es que todo dependerá del panorama nacional y local”.



Para Luis Manuel Sánchez, la educación de la población es determinante a la hora de desecharlo, tener conciencia que una vez usado debe confinarse a la basura de una forma segura para evitar riesgos.



Aunque en otros países se han planteado multas a quien no lo utilice e incluso a quienes los tiren en lugares públicos, con montos que van de 20 a 500 euros, un equivalente de 615.50 a 12 mil 310 pesos como ocurre en ciudades de Italia uno de los países más afectados por el Covid-19, el director de salud municipal, desestimó que eso llegue a ocurrir aquí.



“Lo veo difícil, aunque debemos insistir en educarnos como personas, tenemos dos meses y medio que comenzó todo esto y hay personas a las que todavía no les ha caído el veinte que la situación que estamos viviendo es real, hacen comentarios desafortunados de que no es cierto”.



Para el director de salud del municipio, que señala que los cubrebocas llegaron para quedarse cuando menos por un tiempo más allá del diseño, el costo o la moda, lo más importante es tener presente las reglas básicas para reducir el riesgo de contagio.