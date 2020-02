Cubrebocas escasean por pánico en farmacias de NL y Sinaloa

Escuchar Nota

El Doctor Rodrigo Ibarra, epidemiólogo de la Secretaría de Salud, hace un llamado al público de @AztecaNoticias a no hacer compras de pánico de cubrebocas ni de medicamentos ante los casos de #COVID19 pic.twitter.com/jQL8XJj25u — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 28, 2020

El anuncio de los primerospues las farmacias se encuentran en desabasto de cubrebocas, gel antibacterial y aerosol desinfectante.Distintas farmacias del área metropolitana deya no cuentan con estos artículos desde ayer por la noche, e inclusive algunas no tienen estos suministros desde hace algunas semanas.pero ya no se consiguen, los acabamos de vender todos ahorita y los geles antibacteriales también", mencionó Luisa, cajera de una empresa farmacéutica.Agregó que en las últimas semanas cada tres días surten estos productos, peroDurante su rueda de prensa matutina el presidente de México, Andres Manuel López Obrador,; horas después se dio a conocerAlgunos medios nacionales comentaron que la persona infectada que se encuentra en la CDMX, tiene 35 años, viajó a Italia y regresó con el virus; por el momento(INER).Las autoridades sanitarias informaron queDespués de que darse a conocer el caso de coronavirus en, en algunas farmacias detambién se agotaron los cubrebocas y geles antibacteriales.De acuerdo con personal de Farmacia Guadalajara, el día de hoy por la mañanay se agotó en todas las sucursales de la ciudad.Asimismo, personal de farmacias Moderna comentó que el artículo se terminó, algo que no pasa tan de seguido y de igual manera pasó con el gel antibacterial."Tuve que poner un letrero que ya no había porque se me habían terminado y la gente se me aglomera para pedirme cubrebocas, ahorita me acaban de llegar algunos, y yo creo que le voy a dar entrada primero a eso porque no tarda gente en venir a comprar", expuso una encargada de farmacia, mientras llegaba gente a preguntar si había cubrebocas."Lo que también se terminó fueron losque se terminen así de rápido", dijo.Con información de