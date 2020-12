Cubrebocas: una nueva forma de contaminación mundial

Escuchar Nota

“Esto es excepcional, nunca habíamos encontrado un guante o un cubrebocas en el océano, pero es una realidad desde que la gente comenzó a salir de sus casas portando mascarillas, las cuales tiran al piso. Esto lo comenzamos a ver desde hace un mes y es un nuevo tipo de contaminación”, refirió Laurent Lombard de la Asociación Operación Mar Limpio.

A medida que avanza la pandemia del, la Tierra ha experimentado un respiro a causa de las bajas emisiones de CO2 en algunos países del mundo (siendo México una de las excepciones), sin embargo, trasde forma exponencial, lo que ha traído una nueva amenaza mundial:, provocando una vez más la alteración de los ecosistemas orientados a su destrucción.Ante esto, la asociación francesaadvierte que esta situación es nueva para el mundo por tratarse de mascarillas, sin embargo es reflejo del mismo retroceso donde se acumulan los desechos plásticos, producto de una cultura mundial de “usar y tirar” agravada por una tasa de reciclaje poco significativa.Sin embargo, ¿qué podemos hacer para contrarrestar este tipo de contaminación? La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recomienda que, a pesar de que esto evita que el coronavirus se propague, continúa reforzando los desperdicios plásticos.Si bien una mascarilla promedio tiene un peso de 30 a 150 gramos, dependiendo del modelo y las capas que incluya,. (México arroja aproximadamente 1.2 kg de basura por habitante al día).Este es un problema que se replica enpues es una región que cada día produce. Para 2050 se espera que este problema aumente un 25%, de acuerdo con la Perspectiva de la Gestión de Residuos en América Latina y el Caribe, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).Uno de los aspectos más preocupantes es que una tercera parte de los desechos que equivalen a, así como la contaminación de los suelos, que afectan a su vez al sector alimentario y turístico.Esto es un claro ejemplo de que el sistema de reciclaje de México y América Latina está rezagado y ahora con unAnte esto elaconseja no tirarlos en la calle sino en un centro de reciclaje, de lo contrario 10 millones de mascarillas estarían en el medio ambiente cada mes.Hasta que la protección del medio ambiente no sea una prioridad y no se mejore el sistema de tratamiento de los desechos, no se podrá garantizar el bienestar humano, la salud ni mucho menos el futuro.