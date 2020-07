Cubriría América vacío de Renato

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Eliminados de la Copa por México, el América se prepara para iniciar su aventura en el Guardianes 2020, sin embargo, tras su participación en el minitorneo, Miguel Herrera pudo confirmar que necesitan recuperar el espacio que dejó vacante Renato Ibarra y quizás sumar un segundo refuerzo para encarar el siguiente

La idea de la directiva y cuerpo técnico en la Copa por México era probar a todos los elementos que forman parte del primer equipo y, con base en los resultados, analizarían si requerirían sumar algún jugador a su plantilla.



Dados los resultados obtenidos, la conclusión es que la prioridad es llevar a un volante ofensivo extranjero para no desperdiciar el lugar que dejó vacante el ecuatoriano; la intención es que se desempeñe por la banda derecha pero, si es un futbolista que maneje ambos perfiles, sería un plus para “El Piojo”.



El caso del posible segundo refuerzo estaría condicionado a ser mexicano. Si bien en un principio no tenían contemplado modificar la zona defensiva, luego de los 8 goles que recibió en dos partidos, la directiva no vería con malos ojos concederle un último fichaje a su entrenador para solidificar su zaga con un nuevo elemento que llegue a competir.