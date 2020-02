Cuelgan mantas ‘estilo narco’ contra ‘El Mijis’; lo llaman asesino

#AbortoLegalSLP

Pusieron lonas al estilo “narco” donde nos llamaban asesinos por hacer nuestra chamba. Van 3 llamadas que me hacen amenazandome.



Podemos hablar con respeto y argumentos. El miedo no puede ser la base de nuestras leyes.

No me acalambran banda. Les informo.