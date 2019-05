Cuenta bancaria es de madre de Lozoya y fue declarada: abogado

Javier Coello, abogado de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), señaló que la sanción de la Secretaría de la Función Pública (SFP) está infundada porque está basada en una ley derogada y que la cuenta a la que hace alusión el expediente es de la madre del ex funcionario.​"Es una resolución inusitada, ellos mismos dicen que no hay daño patrimonial, nunca Emilio mintió, hay una mala apreciación de esto, él no mintió, él declaró la cuenta y además es una cuenta aperturada por su mamá en 2010", dijo en entrevista con Azucena Uresti para MILENIO Televisión.Además, señaló que la sanción está basada en una ley derogada, razón por la que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa se declaró incompetente para resolver.Señaló que el procedimiento no fue cuidadoso ni meticuloso, como señalaron las autoridades, y adelantó que impugnará la resolución en un juicio de nulidad."El procedimiento no fue ni cuidadoso ni meticuloso, ya que lo habían enviado al Tribunal y se los regresó y les dijo 'no soy competente porque están utilizando una ley abrogada, eso viene en la resolución", indicó.