Cuenta con detalles Omar García Harfuch como vivió el atentado a su vida

Esta es la primera entrevista que concede después del atentado en su contra, @OHarfuch, cómo fueron esos minutos bajo 400 balazos, qué hizo para salvarse y si la gente en la Ciudad de México se puede sentir segura después de algo así. #Loret @latinus_us https://t.co/Sd8e4UAZc9 pic.twitter.com/LG5VXdOoc8 — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) September 25, 2020

Esta mañana fuimos cobardemente atacados por el CJNG, dos compañeros y amigos míos perdieron la vida, tengo tres impactos de bala y varias esquirlas. Nuestra Nación tiene que continuar haciéndole frente a la cobarde delincuencia organizada. Continuaremos trabajando. — Omar Garcia Harfuch (@OHarfuch) June 26, 2020

En una entrevista concedida a Carlos Loret de Mola Omar García Harfuch contó cómo vivió el atentado desde el interior de la camioneta donde dos de sus escoltas perdieron la vida el pasado 26 de junio.Omar García Harfuch, secretario de seguridad ciudadana de la Ciudad de México, se mostró consternado de la muerte sus dos escoltas, pero también reconoció la velocidad de reacción de la policía que él encabeza: “Me salvó la policía que yo dirijo”, expresóGarcía Harfuch contó para Loret que esa mañana salió tarde a la reunión de seguridad (todos los días hay una reunión de seguridad a las 6 de la mañana con el gabinete presidencial en Palacio Nacional). “Lo que recuerdo fue el primer impacto en el vidrio de enfrente, fue el primero de muchos”, así es como recuerda el atentado."Iba leyendo, apenas iba comenzando a leer. Suena el primer impacto, seguido de no sé cuántos más. Yo disparo y me paso hacia atrás, pasé entre los asientos, tomé el arma larga y ahí me impactan":Omar Harfuch sobre el atentado que sufrió en Lomas de Chapultepec hace 3 meses"No pararon los impactos, mucho ruido, cuando se escuchan las sirenas, disminuyen hasta que ya no se oye nada. Nunca perdí el conocimiento. Cuando me bajo de la camioneta me bajo caminando, me subo a la ambulancia""No hubo filtraciones en lay horarios antes de atacarme", afirmó por la mañana el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de MéxicoRafael, una de sus escoltas iba manejando; Edgar, otra de sus escoltas que perdió la vida, iba atrás de él.. El primer impacto en el parabrisas de lado derecho arriba: “Seguido de no sé cuantos más”. Es así como Omar García hace el reconocimiento nuevamente a sus compañeros porque perdieron la vida haciendo su trabajo.Desde dentro de la camioneta intentan actuar. Rafael intenta hacerse de reversa, pero la camioneta no reacciona, estaba inservible. Recibió 15 impactos. Edgar da el aviso del atentado por radio antes de morir. Recibió 9 impactos.Con 3 disparos que él sintió, uno de ellos en el brazo y otro en la rodilla pasa a la parte trasera de la camioneta para intentar tomar otra arma. En pocos segundos se empezaron a escuchar sirenas de patrullas y ambulancias.