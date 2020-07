Cuenta Stone sus experiencias de acoso

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Sharon Stone dio a conocer que vivió uno de los momentos más incómodos al momento de filmar su primera película y recalcó la importancia de los coordinadores de intimidad, los cuales no existían en los años 80.



En una entrevista con The Independent, la actriz reveló que durante la filmación, uno de los actores realizó un comentario que la hizo sentir muy expuesta.



“No tenían en esos días (coordinadores de intimidad). Cuando hice mi primera película, que fue Diferencias Irreconciliables, tenía una escena de desnudo. Y había como un millón de personas en el set. Me quito el brasier y un actor grita ‘¿Podrían hacerse a un lado? No puedo verle los senos’”.



Stone comentó que se sintió muy mal con el comentario y lamentó que no hubiera en esa época un movimiento como el #MeToo.



“Yo estaba muy aterrorizada. ¿Has sentido lo que es escuchar el latido de tu corazón en los oídos? Eso era todo lo que podía escuchar”.







Un coordinador de intimidad hace que los artistas se sientan cómodos en el set de filmación mientras filman escenas sexuales que incluyan intimidad o desnudos.



No es la primera vez que la protagonista de cintas como Casino y The Muse se manifiesta en contra del acoso en los rodajes de películas.



En 2019, Stone recibió el premio a la Mujer del Año y dio un discurso donde contó que fue engañada por Paul Verhoeven para realizar la escena de cruce de piernas en Bajos Instintos.



“Hace unos años estaba sentada en el estudio de sonido y el director dijo ‘Pásame tu pantaleta porque se ven en la escena y no deberías tener pantaletas, pero no veremos nada’. Y dije ‘Claro’. No sabía que este momento cambiaría mi vida”.