Cuentos para todos, para la vida y para enfrentarse a ella; para conocerse y para divertirse, esa es la premisa que el Instituto Municipal de Cultura (IMCS) pone de manifiesto en su Maratón de Cuentacuentos que tendrá lugar mañana en la explanada de la Biblioteca Manuel Múzquiz Blanco, en la Alameda, a las 17:00 horas.Las historias serán narradas por autores y lectores, por personas que “se apasionan por los cuentos”, según dijo a Zócalo Mario Villanueva, coordinador de la actividad.Este evento, agregó el funcionario, tiene como finalidad acercar la lectura a los niños y plantarles la semilla del placer que los libros otorgan.En esta actividad participarán Susana Trousselle, autora del cuento Las Tijeras Mágicas, también Diego Narro, la actriz Marissa Vallejo, la escritora Mayté Loera, Tito el Payaso y el mismo Villanueva. Todos ellos narrarán sus cuentos favoritos, aquellos que los volvieron lectores, pero también las obras que han salido de su imaginación.“Buscamos que los niños se acerquen a la lectura, pero también a todas las demás personas que están caminando o paseando por la Alameda. Para que ellos, sin importar su edad, sepan que la lectura está para ellos. Eso sí, enfocándonos en los niños porque son actividades hechas por su celebración”, precisó Villanueva.Además se tendrán otras actividades: talleres de diversas disciplinas, que se realizarán en colaboración con la Coordinación de Biblioparques, que han trabajado muy de cerca con el IMCS.Además se contará con la presencia del Perro Pestañas, el canino creado por Pepe Tachas para un cuento infantil, dispuesto a tomarse fotografías con los transeúntes.Por el futuroSegún estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en los últimos cinco años se dio un descenso entre los lectores del país. Sólo 42.2% de personas mayores de 18 años dedican su tiempo a leer más de un libro al año, a comparación del 50.2% que se registró en 2015.Estos números deben tenerse en cuenta para la creación de este tipo de eventos, pues según explica Villanueva “sí hay estudios que dicen que los mexicanos no leen un libro al año.“Se da una visión externa de que México es un país que no lee, nosotros no queremos eso, por ello ponemos estos eventos que acercan la lectura a los niños, quienes son los adultos del futuro.“Esto nos ayuda por si un niño lee y lee bien, los padres se verán forzados a darles nuevas y mejores lecturas. Eso hará que los padres también tengan que leer. Es una especie de cadenita que se va creando en pro de la lectura. Porque creo que es más fácil que los niños comiencen a leer, es más fácil para ellos encontrar un texto que los atrape”.Para el coordinador de Cultura Infantil, la importancia de la lectura reside más allá de un simple momento de escape imaginativo, ya que leer no es una fuga de la realidad, sino es encontrarse con esta. Saber cómo las experiencias forman a los humanos y vivirlas por otro medio, de otra forma más allá de la vivencial.“La experiencia es lo principal en la vida y la lectura. Los personajes de los cuentos tienen esas situaciones que les pueden pasar a nuestros niños. Perder juguetes o dientes, como en el caso del Perro Pestañas. Debemos saber que la lectura ayuda que los niños conozcan ya esos momentos que tendrán al largo de su vida, por eso es importante hacer que lean”, apuntó.El IMCS ha publicado dos libros infantiles que pueden conseguirse de manera digital en sus redes sociales: El Perro Pestañas, de José Almonte ‘Pepe Tachas’, y Las Tijeras Mágias, de Susana Troussell. Con estos libros ilustruados se busca permear en la infancia, es por eso que el IMCS lleva las presentaciones a las escuelas.Según explica Villanueva, cada vez más escuelas buscan que estos relatos se los lleven a otras escuelas. Es ahí donde se ve que el libro y la niñez van de la mano.