Cuerpo pasa 6 horas afuera del hospital bajo el sol

Escuchar Nota

‘Dejaron morir a mi papá’

“Corrí a pedir ayuda a los trabajadores de la Clínica Covid, les pedí una silla de ruedas, una camilla, y nada, vi a un médico, le pedí ayuda, pero éste ni siquiera sabía primeros, auxilios”, relató Armandina Salazar, esposa de Miguel Ángel Montalvo, quien falleció instantes después en la entrada de la clínica.

“¿Dónde están las ayudas que dice que da Rivas, a ver, dónde… si no hay nada en los hospitales. Mi esposo murió por falta de atención, no hay ni camillas y llega uno con un familiar con Covid y todo mundo se hace a un lado”, concluyó.

La salud de, de 53 años, paciente con Covid-19 que era tratado en casa, se complicó la madrugada de ayer; su esposa y un vecino lo llevaron en un auto particular desde Villas de San Miguel alpero al llegar a las 5:20 de la mañana, los paramédicos al revisarlo señalaron que no había más qué hacer, pues ya no tenía signos vitales.El cadáver permaneció por horas bajo el sol, siendo“Mi esposo tenía tres meses incapacitado por un accidente de trabajo, lo dan de alta y regresa a laborar a la maquiladora, y a los tres días resulta contagiado; él no tenía ninguna otra enfermedad, ahí me lo contagiaron”, expresó llorandoDijo que cuando fue diagnosticado por ela finales del mes pasado, ni una sola pastilla le recetaron, sólo lo enviaron a casa, y a ella, no le aplicaron el examen.“Él ya no podía respirar, lo teníamos con oxígeno en casa, en elno hicieron nada por él, lo llevé primero a un particular y en la madrugada se me puso mal, venimos de raite con un vecino, llegamos y sólo me dicen que no pueden hacer nada por él”, manifestó.Alma Rosa cuestionó la labor del presidente municipal Enrique Rivas, por la falta de apoyo a los enfermos y a los hospitales pues carecen de todo, y esa fue la causa que llevó a la muerte a su esposo.“Aquí dejaron morir a mi papá”, exclamó la hija de, quien falleció en el área de, a donde llegó con vida, pero grave, sin ser atendido por el personal de la clínica.Comentó que le trajeron una silla de niño, y ahí su esposo no cabía.“Como pude lo cargué, y lo acercamos al primer cuartito, ahí falleció, sin la ayuda de ningún trabajador.Cuestionó al alcaldepor las supuestas ayudas que otorga a los hospitales, pues le ha quedado claro, con la muerte de su esposo, que no hay tales ayudas.