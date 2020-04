Cuesta 13 mil la cremación

Escuchar Nota

Monclova, Coah.- Entre 12 mil y 13 mil pesos cuesta el servicio de cremación, informó el dueño de Funerarias La Paz, Manuel Corral, a propósito de que el Ayuntamiento dispuso que quienes mueran por Covid-19 ya no podrán ser sepultados en panteones de Monclova; serán incinerados.



Dijo que en la Región Centro de Coahuila sólo hay una funeraria dedicada a la cremación (Marsan), la cual tiene sus instalaciones en el municipio de Frontera sobre la Carretera Federal 57, y es la única que podrá prestar ese servicio.



Cremaciones solamente serán locales



Aunque en Sabinas y Monterrey hay funerarias que prestan el mismo servicio a un precio más bajo, dijo que está prohibido el desplazamiento de cuerpos de personas que fallezcan por coronavirus, ante lo que en el caso de la región las cremaciones se tendrán que realizar únicamente en la funeraria local.



Reconoció que el precio de una cremación es más elevado que el de una sepultura, pues dijo que un ataúd sencillo tiene un costo de entre 8 mil 500 y 10 mil pesos, sin embargo, hay personas de solvencia económica que pueden comprar cajones a un costo mayor.



El dueño de la Funeraria La Paz estuvo presente en la reunión en la que el secretario del Ayuntamiento, Martín Blackaller, informó a los empresarios del ramo que ya no podrán ofrecer servicio fúnebre a personas que fallezcan por coronavirus, ya que todas tendrán que ser cremadas, de acuerdo al decreto emitido por el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.



Comentó que en la reunión hablaron de que el costo de las cremaciones es mayor al de una sepultura en panteones y que mucha gente no dispone de suficientes recursos económicos para incinerar a un ser querido muerto por coronavirus.



Ante esa situación, dijo que el Secretario del Ayuntamiento informó que quienes tengan problemas económicos serán apoyadas en ese sentido.