Cuesta corrupción a IP 35% de ganancias

Guadalajara, Jal.- La corrupción sigue siendo un lastre para las empresas en el país. De acuerdo con un estudio de KPMG México, 9 de cada 10 calculan que ha afectado entre 5 y 35% de sus utilidades, mientras que para el 7%, el daño asciende a más del 50 por ciento.



“Las afectaciones no son únicamente en un costo directo, también 30% que entre los costos indirectos manifiestan que han perdido contratos o licitaciones por no aceptar pagar un tipo de soborno, entonces cuando queremos ver los efectos de la corrupción, no es un tema menor” afirmó Shelley M. Hayes, socia líder de Forensic de KPMG en México y Centroamérica.



Señaló que hay un esfuerzo nacional por combatir este delito: más de la mitad de las empresas mexicanas afirmaron contar con un programa de integridad empresarial, que 79% incluye manuales en los que se delimitan las funciones y responsabilidades, y se especifican claramente las cadenas de mando, 77% contempla un código de conducta , y 62% una política anticorrupción. Sin embargo, son insuficientes.