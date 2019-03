Cuesta igual inscribirse a IMSS o un seguro privado

Un seguro médico privado básico e inscribirse a la modalidad 44 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que atiende a los trabajadores independientes, tienen una cuota anual muy similar.Mientras que la inscripción al IMSS es de 10 mil 165 pesos con 94 centavos para una persona de entre 30 y 40 años, el costo de un seguro de gastos médicos básico es de entre 12 mil y 13 mil pesos.Si bien no tienen la misma cobertura, ya que la seguridad social abarca además gastos funerarios, pensión por vejez de un salario mínimo mensual y la oportunidad de asegurar familiares, ambos ofrecen pensión por invalidez y la cobertura de padecimientos.“Un seguro de gastos médicos privado es de gastos mayores, porque no te conviene ir por una gripe, porque normalmente el deducible que tienes que pagar por enfermedad supera por mucho los gastos de una gripe. Pero para ser realistas, nadie va al Seguro por una enfermedad de esas, a menos que sea influenza, para que te den tu incapacidad”, señaló Carlos Olascoaga, consejero por México en la World Federation Insurance Intermediaries. Sin embargo, la modalidad 44 del IMSS no cubre incapacidades.“La incapacidad se da para que el patrón sepa que el trabajador no puede laborar y para que se le pague un porcentaje de su sueldo. Pero como el free-lance maneja sus tiempos y sus ingresos, no se considera que lo necesite”, afirmó Elsa Minerva Navarro, supervisora de la Jefatura de Afiliación y Vigencia del IMSS Jalisco.Pese a la similitud en costos, muy pocos trabajadores independientes optan por asegurarse en el IMSS.