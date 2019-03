Cuesta obesidad más que huachicoleo: OMS

El impacto económico que genera la obesidad en el País es más elevado que el del robo de combustible, conocido como huachicoleo, afirmó Cristian Morales Fuhrimann, representante de la OPS/OMS en México.Tan sólo en 2017, detalló, los costos directos e indirectos de la obesidad se calcularon en 150 mil millones de pesos, alrededor de 7 mil 800 millones de dólares.En contraste, el costo del robo de gasolina se ha estimado en 4 mil millones de dólares al año, indicó en el foro Novo Nordisk Leaders Summit 2019, que se inauguró esta tarde."Escuché que en México el impacto del huachicol, el robo de gasolina, es de 4 mil millones de dólares anuales. De 2000 a 2017, los costos asociados a la obesidad se han multiplicado por tres. Sólo en 2017 se calcularon en 150 mil millones de pesos, 7 mil 800 millones de dólares, mucho más que el huachicol", comparó.El experto señaló que México no podrá fomentar el crecimiento económico sostenible y el desarrollo humano sostenible mientras no atienda los factores de riesgo que favorecen el desarrollo de la obesidad.Al hacerlo, consideró, podría ahorrar el dinero que gasta en obesidad e invertirlo en otros rubros.En el País, dijo, las enfermedades cardiovasculares representan el 24 por ciento del total de muertes; el cáncer ocupa el 12 por ciento de los decesos y la diabetes el 14 por ciento.El 40 por ciento de las muertes por estas causas, todas asociadas a la obesidad, ocurre en menores de 70 años, sostuvo."Estamos hablando, viendo una realidad de muertes evitables, que evidentemente constituyen un fracaso del sistema de salud", afirmó.Cuesta diabetes 2% del PIBLa diabetes es otra enfermedad crónica que más costos financieros genera al sector salud público, al alcanzar el 2 por ciento del PIB, señaló Yiannis Mallis, director en México de la farmacéutica Novo Nordisk.Detalló que de cada 100 pesos que se gastan en esta enfermedad, 93 pesos se destinan a atender las complicaciones que genera."No es por atención ambulatoria, no es por medicamentos, es por complicaciones. Son complicaciones muy severas y muy caras", alertó.Por esta razón, sostuvo, la diabetes pasó de ser una emergencia sanitaria a una emergencia financiera.Indicó que en México 12 millones de personas tienen diabetes, y de éstas, sólo 5 millones reciben tratamiento médico."Y de los que están tratados, sólo un millón, 20 por ciento, está controlado", agregó.