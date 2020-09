Cuestan 28 mdp pruebas fallidas de Covid

Escuchar Nota

"Cuando una unidad de atención médica, sea en el nivel comunitario, en el primer nivel atención u hospital de segundo y tercer nivel de atención, clasifica un caso como sospechoso dentro del protocolo de estudios ellos tienen la posibilidad de realizar esta toma de muestras.



"Cuando una muestra es tomada por una unidad médica viene el proceso inmediato de enviar esa muestra para que la misma llegue a algunos laboratorios de la red nacional".

"En México, desde hace muchos años, desde hace décadas, existen espacios suficientes para formar, número grueso, 10 mil especialistas, y estos 10 mil especialistas incluye todas las especialidades y todos los campos de la actividad profesional y todo el territorio nacional, el conjunto del país.



"El proyecto de nación en el que participamos en este gobierno considera que es indispensable formar más profesionales para cubrir las necesidades de la población que tiene importantes carencias de acceso a los servicios de salud", señaló.

"No de ahorita, sino de hace muchos años, al menos tres a cuatro décadas.



"Para la próxima generación, ya incluye 10 mil lugares adicionales, eran 10 mil, ahora va a haber 20 mil".

