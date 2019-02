Cuestiona fiscal los recortes

El fiscal general del estado de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, aseguró que los recortes en el presupuesto en materia de seguridad deben ser reconsiderados, pues es uno de los renglones prioritarios para los gobiernos.“La seguridad es uno de los ejes fundamentales para la sociedad, para la economía, para todo, esperemos que esto no impacte de manera sustancial porque hemos venido trabajando en forma coordinada, hemos mejorado a lo largo de los últimos seis, siete años la seguridad, y esperemos que no impacte en forma negativa tan drásticamente, de hecho cualquier reducción es negativa porque no hay recursos económicos suficientes para poder afrontar este tipo de actividad”.La Fiscalía es el órgano autónomo que recibe mayores recursos en Coahuila, pero este año recibirá 754 millones 778 mil 168 pesos, comparado con 2018 cuando recibió 787 millones 982 mil 941 pesos, es decir, 33.2 millones menos que en 2018.Al respecto, Márquez Guevara consideró que no debe existir limitación presupuestal en materia de seguridad, como se anunció con el recorte en los recursos del Fortaseg.