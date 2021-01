Cuestiona INE a Presidencia si pagó preguntas en mañanera

Escuchar Nota

"Tiene algún vínculo, contrato, encargo o entrega de alguna prestación a las o los periodistas o medios de comunicación a los que representan en las conferencias mañaneras; indique nombre y datos de localización de periodista que efectuaron las preguntas al Presidente en la conferencia; nombre de los medios cuyo representante asistió", indica el escrito.



"Indique si la Presidencia realizó algún pago o prestación al periodista que participaron y efectuaron las preguntas al Presidente en la conferencia de prensa, y cuál fue el concepto de pago; indique si el Gobierno de la República utilizó o no tiempos asignados al Estado para la transmisión de la conferencia denunciada".



"Se hace de su conocimiento que no cumplir lo ordenado en el presente previsto, en tiempo y forma, se le impondrá una amonestación como medida de apremio", advierte la notificación, firmada por el titular de la Unidad, Carlos Alberto Ferrer.



"Va a ser una elección interesantísima, porque la gente va a decidir. ¿Qué quieren?, ¿más de lo mismo o retrocesos, o quieren que sigamos adelante?", dijo López Obrador.



.-solicitó a la Vocería de la Presidencia informar si los reporteros que preguntaron alsobre el proceso electoral en la conferencia mañanera del 23 de diciembre recibieron un pago.Esto dentro del proceso sancionador que le sigue elpor sus declaraciones sobre lay el proceso electoral en curso durante la conferencia de ese día, por el que elle exigió alpronunciarse.Dicho órgano interno envió nuevamente un requerimiento a ladespués de que no respondió al cuestionario enviado la semana pasada, en el que le pide responder a seis preguntas.Toda la información que envíe al, aclara, deberá expresar la causa o motivo en que sustenta cada una de sus respuestas, junto con copias o constancias que justifiquen sus dichos.Ésta fue entregada ayer por la tarde, por lo que la dependencia tendrápara responder a los cuestionamientos delEn su conferencia del 23 de diciembre, un reportero delpreguntó alsu opinión sobre la alianza que habían concretado un día antes elrespondió, en una larga intervención, que dichos partidos representan al viejo régimen y lo que quieren es ganar la elección de este año para tener mayoría en lay quitar los apoyos sociales que él da.Por ello, elpresentó una queja ante elal afirmar que elinterviene en el proceso electoral con sus declaraciones sobre la elección, pues indirectamente pide no votar por lay sí por su partido.Ante esto, el 30 de diciembre, ladictó medidas cautelares para exigir nuevamente al Ejecutivo federal que no opine sobre el proceso.Para hacer el llamado se basó en la, que justifica acciones de la autoridad para impedir que un daño se concrete, continúe o se repita, en este caso,Sin embargo, el fin de semana, lainformó que dicha modalidad es novedosa, por lo que su aplicación debe pasar por el, no por una comisión, integrada por tres de 11 consejeros.