Cuestiona Luis Donaldo Colosio Riojas cierre de Congreso

Aunque considera que el cierre del edificio del Congreso no debe implicar el cierre de sus actividades,dijo que acepta a "regañadientes" la decisión de la mayoría de no sesionar para tomar el acuerdo de reanudar las labores del Pleno y comisiones de manera formal.y no el 20 de abril cuando el riesgo de contagios por elpodría ser mayor, pero que entiende que ante una decisión colegiada no se puede hacer nada.Sin embargo, añadió, espera que en los próximos días haya un cambio de postura de los demás integrantes de la"Decir que no hay un tema urgente y que por tanto podemos ausentarnos de nuestras labores, es un tanto irresponsable... pudiendo hacer una sesión, una sola, que nos permita establecer que podemos realizar de manera formal y oficial, de aquí a que se termine la contingencia, sesiones en línea o virtual, pues no me parece adecuado", expresó."Yo sinceramente creo que el que cerremos el Congreso como edificio, no quiere decir que se pueda cerrardebemos de seguir y que el detenernos por completo, es un error."... Al final del día esto es un cuerpo colegiado, la mayoría ha tomado ya una decisión y a nosotros no nos queda más que, a regañadientes, acatar esa decisión, contra eso no se puede hacer algo".