Cuestiona Pelosi legalidad de aranceles

La Ley que el Presidente Donald Trump usó para invocar un arancel contra las importaciones de México para presionar por mayor control migratorio fue diseñada para castigar a enemigos y no a un aliado, dijo hoy la Presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi.A sólo unas horas de que una delegación mexicana liderada por el Canciller Marcelo Ebrard acuda a la Casa Blanca para una reunión con el vicepresidente Mike Pence sobre el amago de aranceles a partir del 10 de junio, Pelosi salió en defensa de México cuestionando la legalidad de la acción."Es es un territorio peligroso, no es una forma de tratar a un amigo", dijo Pelosi en rueda de prensa.La semana pasada, la Casa Blanca informó que Trump había invocado la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA, por sus siglas en inglés) para imponer aranceles contra México ante el alto número de migrantes irregulares llegando a su frontera sur."Bajo (la Ley) IEEPA se permiten las sanciones contra enemigos ante amenazas inusuales y extraordinarias. No es para imponer aranceles sobre nuestros aliados", dijo Pelosi añadiendo que la Casa Blanca aún no emite una comunicación formal al Capitolio con el razonamiento legal de esta."Castigar a México sería castigar a EU también", dijo la líder demócrata de la Cámara baja yendo aún más allá diciendo que el arancel fue presentado por Trump para distraer de las investigación en el Capitolio derivadas del Reporte Mueller sobre una potencial obstrucción a la justicia por parte de Trump.Programados para entrar en vigor a un nivel de 5 por ciento a partir del lunes 10 de junio, los aranceles contra México bajo IEEPA habían provocado ya cuestionamientos entre algunos sectores con la Cámara de Comercio de EU amenazando con estudiar acciones legales ante las Cortes.Con sólo un puñado de sus miembros tanto en el Capitolio como en las Gubernaturas apoyando el arancel abiertamente, miembros del propio Partido Republicano, el del Presidente, en el Senado, comenzaron a discutir esta semana maniobras legislativas para lograr detener su aplicación.El Presidente Trump aseguró el martes en Londres que intentar maniobras legislativas contra el arancel sería algo "tonto", y este miércoles por la mañana publicó en la red social Twitter una declaración de apoyo por parte de la minoría republicana en la Cámara Baja, Kevin McCarthy.