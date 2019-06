Cuestionan Diputados sueldazo de suegra de Bronco

Los líderes de las fracciones del PAN, PRI y PT dijeron que de ser legal el incremento del sueldo a la suegra del Gobernador para asegurarle una mejor pensión, entonces esa medida debía aplicar para todo empleado del Gobierno estatal.Francisco Cienfuegos, del PRI, dijo que no puede haber un trato preferencial para quien es familiar del Ejecutivo estatal y que, por lo tanto, ese cualquier trabajador podría pedir el mismo beneficio."Lo primero es que el Gobernador le pueda acreditar a la gente que se está cumpliendo con la Ley y que no se está tratando con beneficios a una persona que es familiar de él... no puede haber diferencias ni favoritismos, si es así, estarían cometiendo una falta muy grave y faltándole el respeto a todos los ciudadanos y trabajadores de Gobierno", expresó."Todos deben de recibir el mismo trato, un trato parejo y sin favoritismos y si el Secretario General de Gobierno dice eso (que se le aumentó el sueldo para mejorar su pensión), pues les está faltando al respeto a los trabajadores y a los nuevoleoneses... si es legal, como dicen, que levanten una lista de las personas que están por pensionarse para que se les de el mismo trato".Su homólogo del PAN, Carlos de la Fuente, dijo que el Gobierno de Jaime Rodríguez está regresando a prácticas comunes de gestiones del PRI de antaño donde se hacían ese tipo de favores.Agregó que va a revisar la promoción de una denuncia por el conflicto de intereses y por el mal uso de los recursos públicos, independientemente de que la Fiscalía Anticorrupción ya haya anunciado que investigará esos hechos."Si él defiende como legal esa acción en favor de su suegra, pues tendría que ser legal para los demás trabajadores, pero no sería lo ideal, porque ahí se estarían comprometiendo aún más la ya comprometidas arcas estatales... en este caso el Gobernador está consintiendo una afectación al erario público, porque el aumento a su suegra lo está pagando el Estado", expresó.Asael Sepúlveda, líder de la fracción del PT, coincidió en que, si es legal el alza salarial otorgada a la suegra del Gobernador para que pueda pensionarse mejor, entonces debía aplicarse el beneficio parejo a todos los burócratas."La dama merece todo nuestro respeto y en el tema laboral, aún cuando se ha señalado que tiene cierta antigüedad como empleada del Gobierno, también es cierto que en el imaginario social, el tener familiares de altos funcionarios en la nómina nunca ha sido bien visto", expresó."Ella tiene derecho a que se le respeten sus derechos laborales, (pero) tendría que revisarse en qué términos se dio ese incremento y creo que las áreas de auditoría tendrán que ver si es legal o no el incremento que se le da para una mejor pensión y si lo es, pues entonces lo es para todos los trabajadores, debería de ser un beneficio de aplicación general".