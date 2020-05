Cuestionan en el mundo cifras de Covid-19 en México; López-Gatell responde

Escuchar Nota

Agregó que las notas fueron ampliamente difundidas "por varios protagonistas de las redes sociales, individuos ligados a administraciones anteriores y a los negocios de la industria farmacéutica y de los insumos de la industria de la salud, así como a unos cuantos con aspiraciones políticas”.

Tres periódicos internacionales publicaron ayer notas sobre la, en las que(NYT) aseveró que laue las cifras reconocidas públicamente por el Gobierno federal.Hasta ayer, la capital mexicana registraba oficialmente 696 fallecidos.Pero, según datos revisados por el NYT,que los médicos sospechan están relacionadas con el Covid-19.también estimó que la cifra de fallecidos por el virus es en realidad mucho mayor, luego de revisar una muestra de, el resto tenía las causas de "neumonía atípica", "probable Covid-19" o "sospechoso Covid-19", indicó.El diario español, mientras tanto, publicó que, la mayoría con síntomas leves.El subsecretario de Salud de México,, dijo que la información publicada por la prensa internacional como el New York Times, El País o Washington Post sobre los datos de fallecidos por coronavirus en el país. Dijo que eDestacó la forma “sincrónica” en que aparecieron publicadas las notas, justo en el día en que se espera seEn un videomensaje en sus redes sociales, señaló que la cifra de decesos, como ocurre en otras partes del mundo, se puede incrementar al incluir las muertes registradas por dictamen médico y no sólo por pruebas de laboratorios.Tras mencionar las notas publicadas en The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post y El País, que generaron un amplio debate en las redes sociales, López-Gatell, destacó queSubrayó que mantiene una estrecha colaboración con la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y con las autoridades sanitarias de los estados, por lo que explicó que, por lo que aclaró que aún faltan los decesos que “serán diagnosticados por dictaminación”.