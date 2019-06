Cuida ‘narcogober’ empresas de Carlos Lomelí

Empresas vinculadas con el superdelegado del Gobierno federal en Jalisco, Carlos Lomelí, fueron consentidas durante la Administración de Roberto Sandoval (2011-2017), a quien le congelaron sus activos por presuntos vínculos con narcotraficantes.Durante el Gobierno de Sandoval y de su antecesor Ney González (2005-2011) en Nayarit, a las empresas vinculadas con Lomelí les fueron otorgados contratos por 242.5 millones de pesos.Grupo Reforma publicó que Lomelí, ex candidato de Morena a la Gubernatura de Jalisco en 2018, ha tejido en los últimos 13 años una extensa red de 24 empresas, que al amparo de Gobiernos estatales y el federal, le han permitido obtener contratos por hasta 7 mil millones de pesos.En el caso de Nayarit, las empresas que firmaron contratos son Lo Medic, Lo Vending Group, Abisalud, Proveedora de Insumos Hakeri, MC Klinikal, Grupo Quiropráctico del Bajío y Constructora Integral Numei.Tanto Sandoval como Lomelí han sido designados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dentro de la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) por haber realizado presuntamente operaciones con grupos de narcotraficantes y sus activos fueron congelados.Lomelí y un par de sus empresas han sido señalados por participar en las redes criminales de los hermanos Amezcua Contreras, los reyes de la metanfetamina, así como de los narcotraficantes Juan José Esparragoza Moreno, “El Azul”, y Rafael Caro Quintero.Del primer señalamiento, Lomelí logró, después de varios años de litigio, que su nombre y su empresa fueran desindexados de la lista del Departamento de Estado. De la otra, aún permanece.Sandoval, de acuerdo con el reporte del Departamento del Tesoro, recibió sobornos de Nemesio Oceguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG); de Héctor Beltrán Leyva, “El H”, ex líder de la organización de los Beltrán Leyva.En 2010, la Administración de Ney González le donó a Lomelí un terreno de 35 mil metros cuadrados a Constructora Integral Numei para que edificara la Ciudad de la Salud, que al final no se concretó.