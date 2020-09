Cuida Tigres sus intereses, condicionan al ‘Titán’

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Carlos Salcedo tiene las puertas abiertas para salir de Tigres, eso sí, siempre y cuando cumpla con algunas exigencias.



Y es que tras el rumor el fin de semana del interés del Trabzonspor, el “Titán” se reunió con la directiva de los Felinos, quienes le dejaron claro cuáles son las condiciones.



De acuerdo con Rubén Rodríguez, el club regiomontano le dio el ok y lo respalda para jugar en Turquía, aunque deben de pagar por el jugador, debido a que no lo darían a préstamo.



El conductor de Agenda FOX Sports aseguró que Carlos Salcedo aún tiene contrato en Tigres, por lo que su salida valdría alrededor de 5 millones de dólares.







Con esto, la directiva comandada por Alejandro Rodríguez no le negará la salida; sin embargo, no lo regalarán y cuidarán los intereses de Tigres.



Hay que recordar que el Trabzonspor quedó en segundo lugar la pasada Temporada de la Superliga de Turquía, por detrás del Basaksehir, y había obtenido un boleto en la fase previa de la UEFA Champions League; sin embargo, no podrá disputarla.



El club de la provincia de Trebisonda tiene que afrontar una sanción de dos años por parte de UEFA debido a que no cumplió con el ejercicio económico en 2019, y fueron excluidos de todas las competiciones europeas para la 2020-2021 y 2021-2022.