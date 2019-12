‘Cuida tu raza, quiero nietos guapos’, el consejo de Palazuelos a su hijo

"Yo quiero tener nietos guapos, no quiero que Robertito vaya a desvariar (...) Cuida mucho tu raza, no te mezcles", le comentó Roberto Palazuelos a su hijo.

"El día que me llegues con una novia así, hasta carro te compro", comentó el actor.

Roberto Palazuelos. Hace unos días, el también actor señaló en entrevista para la revista TV Notas que las mujeres sólo sirven para tener sexo si no quieren hijos y no comparten la misma creencia religiosa que él, publicó Milenio Asimismo, durante el programa Palazuelos, mi rey el Diamante negro aseguró que,si no quiere que una mujer “le quite toda su fortuna”.Esta vez,al señalar, en el noveno capítulo de Palazuelos, mi rey, que su único hijo Roberto Jr. debe casarse con alguien que "sea de su raza".Además, el originario de Acapulco comentó que el día que su hijo "llegue con una novia bonita" le comprará un carro.