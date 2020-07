¡Cuidado! Advierten de aplicación en Google Play capaz de robar datos bancarios

Escuchar Nota

Usuarios deque contiene un t, capaz de robar sus credenciales bancarias.El malware fue detectado por la compañía de seguridadhace un par de días, pero se afirma que ha estado disponible en la plataforma de Google desde marzo.Destacan queAlertan que la aplicación que lo contiene se llamaba, la cual de acuerdo con Avast, habría mantenido un bajo perfil durante las primeras semanas que estuvo disponible en la tienda digital.Y es que Avast señala queLa compañía de ciberseguridad Avast explica que los troyanos bancarios operan de manera sigilosa para ganar la confianza de los usuarios y después robar sus datos.Para lograrlo, el primer paso es crearque la han descargado con la intención de garantizar que se sientan cómodos manteniendo la herramienta en sus teléfonos. En este punto, la aplicación "Calculadora de Moneda" no robó ningún dato ni causó ningún daño.Una vez que logran un lugar en los dispositivos, pero esta no se activa de inmediato, es decir, no emite ningún comando con la intención de que no se perciba la descarga del malware.En la etapa finalDe manera particular, la "Calculadora de Moneda" crea una pantalla falsa sobre el inicio de sesión de la app del banco y entonces roba todos los datos de acceso. Y no solo eso,, lo que significa que puede eludir todas las medidas de seguridad.Avast detalló que el servidor y su carga útil de malware solo estuvieron activos durante unas horas, tiempo durante el cual los usuarios se expusieron a los riesgos. Sin embargo, a partir de ayer. Aseguran que la intención detrás de ello es poder esconderse y evitar durante el mayor tiempo posible que se descubra la actividad maliciosa.La compañía dijo sin embargo que todos sus hallazgos ya han sido reportados a Google esperando que la app deje de estar disponible en la tienda.Para protegerse de este y otras amenazas móviles Avast brinda las siguientes recomendaciones:• Confirma que la aplicación que estás utilizando es la verificada por tu banco. Si la interfaz te parece desconocida o extraña, revisa con el equipo de atención al cliente de la institución.• Usa la autenticación de dos factores si tu banco la ofrece como una opción.• Solo confía en tiendas de aplicaciones confiables, como Google Play o App Store de Apple. Pues, a pesar de que el malware estuvo disponible en la Google Play, la amenaza vino de una fuente externa. Si desactivas la opción de descargar aplicaciones de otras fuentes, estará a salvo de este tipo de troyanos bancarios.• Antes de descargar una nueva aplicación, verifica las calificaciones de otros usuarios.• Presta atención a los permisos que solicita una aplicación. Si crees que está solicitando más de lo que promete entregar, toma tus precauciones.• Usa una tecnología de seguridad en todos sus dispositivos.