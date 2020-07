¡Cuidado con los préstamos sin checar buró de crédito!

Escuchar Nota

Normalmente cuando alguna persona o empresa te ofrece un préstamo o financiamiento "sin Buró de Crédito", tienes que estar alerta. En muchas ocasiones, puede tratarse de fraudes.Esto porqueSin embargo, antes de avanzar en el proceso debes asegurarte que no se trate de una empresa fraudulenta, sin registro y hecha al vapor para engañar. Es decir, si no compruebas que se trata de una empresa real, no debes relacionarte con ellos.Incluso, aunque no te pidan dinero adelantado, tus mismos datos y documentos son importantes y debes cuidarlos, porque pueden ser usados en fraudes si caen en las manos incorrectas. Por eso, para ver que la empresa que te presta es real, revisa la página del Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES) de la Condusef.De acuerdo a Coru, en éstadeberás introducir en el buscador el nombre de la institución que promete darte el préstamo sin buró.Si no la encuentras en dicha base de datos,, por lo que será mejor alejarte de ella.Antes de obtener un crédito sin Buró, checa la tasa de interés y las comisiones asociadas al préstamo. Ten cuidado con tu documentación oficial y no firmes nada sin estar seguro.